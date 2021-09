Germania, perché i tempi lunghi per il governo aprono le porte a un ruolo più forte dell’Italia nella Ue

4' di lettura

Si prospettano tempi lunghi per le trattative necessarie a formare un nuovo Governo in Germania. Ma, paradossalmente, la permanenza della Merkel come cancelliera per il disbrigo degli affari correnti potrebbe rappresentare un'occasione più che mai utile all'Italia che assumerebbe nei prossimi mesi, con il premier Mario Draghi, un ruolo di indiscussa leadership nell'Unione europea rafforzato dalla presidenza del G20 e favorito da una Francia sempre più attenta alle prossime scadenze elettorali.

Merkel al potere fino a dicembre?

Il risultato consegnato domenica dalle urne in Germania vede la Spd partito di maggioranza relativa nel prossimo Parlamento con il 25,7% dei voti. La Spd ha sconfitto i conservatori della Cdu-Csu che hanno ottenuto il 24,1% dei voti segnando il peggior risultato elettorale della sua storia. Ai Verdi il terzo posto con il 14,8%, seguiti dal partito liberale Fdp con l’11,5%. Sia il conservatore Armin Laschet sia il socialdemocratico Olaf Scholz hanno dichiarato che vorrebbero un nuovo Governo prima di Natale ma tutti gli osservatori concordano nel prevedere tempi lunghi, pari se non superiori a quelli che furono necessari per la formazione dell'ultimo governo, ossia 8 mesi. Se le previsioni verranno rispettate Angela Merkel potrebbe superare il record attualmente detenuto da Helmut Kohl e diventare la leader rimasta più a lungo al potere nel Paese. Per superare Helmut Kohl, dovrebbe rimanere al governo fino al 17 dicembre.

Loading...

Il rapporto di amicizia e stima tra Draghi e Scholz consolidato ai tempi della Bce

Il ministro delle Finanze uscente e possibile cancelliere Olaf Scholz può vantare un rapporto di amicizia e stima con Mario Draghi consolidato quando l'attuale presidente del Consiglio era presidente della Bce. Scholz ha anche esercitato un ruolo decisivo per l'approvazione l'anno scorso del Next Generation Ue che ha assegnato proprio all'Italia la parte maggiore del sostegno finanziario europeo con una mutualizzazione del debito tra i Paesi europei.Ma vediamo nel dettaglio quali saranno le aree più critiche per il futuro dell'Unione europea che dipenderanno dal nuovo esecutivo tedesco.

Scholz, uno dei padri sel Next generation Ue

Scholz può considerarsi uno dei padri del Next Generation Ue. Si tratta ora di implementare lo strumento, spendere al meglio tutti i soldi disponibili su progetti che abbiamo una rilevanza europea e diano slancio alla crescita e all'occupazione dei 27. Il futuro del Next Generation sarà probabilmente uno degli argomenti del negoziati tra i partiti tedeschi in vista della formazione del nuovo Governo.

Patto di stabilità, possibile rivederne l’applicazione senza cambiare i trattati

Dopo la sospensione del Patto causata dalla pandemia fino al gennaio 2023 la battaglia sul futuro delle regole fiscali entra nel vivo. Con l'Eurogruppo e l‘Ecofin di Kranj, in Slovenia se ne è avuto un primo assaggio. Con una lettera gli otto Paesi “frugali” guidati dall'Austria (ma comprendente anche la Germania) ha segnalato al consiglio dei ministri finanziari dell'Ue la propria contrarierà alla modifica dei trattati per allentare le regole su deficit e debito pubblico. Resta però la possibilità, senza intervenire sui trattati, di rivedere le modalità di applicazione delle norme, partendo dalle aggiunte introdotte con i regolamenti Six Pack e Two Pack che impongono il sentiero di riduzione del debito pubblico in eccesso e limiti ai deficit un po' più severi rispetto alla regola del 3%. La trattativa tra i 27 è appena all'inizio e la posizione tedesca risulterà fondamentale. L'SPD vorrebbe escludere gli investimenti pubblici dalle regole fiscali che impongono un budget bilanciato. I Verdi vorrebbero una maggiore spesa e, sebbene l'FDP miri a maggiori investimenti, li finanzierebbe attraverso risparmi e tassazione.