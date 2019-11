Germania, il Pil si riprende: evitata per un soffio la recessione La maggiore economia europea è cresciuta dello 0,1% nel terzo trimestre. Tengono i consumi delle famiglie. Gli analisti stimavano un dato negativo per il secondo periodo consecutivo

La linea di produzione per auto elettriche della Volkswagen, nello stabilimento di Zwickau in Germania

Con una ripresa inattesa, l’economia tedesca è riuscita a evitare la recessione: nel terzo trimestre i consumi privati hanno sostenuto la maggiore economia d’Europa facendo crescere il Pil dello 0,1% rispetto al periodo precedente. Il secondo trimestre si era chiuso con un calo dello 0,2% (rivisto al ribasso rispetto al -0,1% stimato in precedenza). Per il governo di Berlino si tratta comunque di «numeri ancora troppo deboli».

I dati preliminari, diffusi dall’Ufficio federale di statistica, indicano dunque una performance superiore alle previsioni degli analisti che attendevano un ulteriore contrazione e quindi la recessione tecnica (il panel dell’agenzia Reuters aveva previsto un -0,1% congiunturale e un +0,5% tendenziale).

Tra luglio e settembre il prodotto interno lordo tedesco è invece cresciuto dello 0,5% rispetto allo stesso trimestre dell’anno passato, dopo aver fatto registrare, sempre su base annua, un’espansione dello 0,3% tra aprile e giugno.

Tengono consumi privati, cistruzioni ed export

La spesa delle famiglie è stata superiore rispetto al secondo trimestre e anche la spesa pubblica è aumentata, come hanno spiegato gli esperti dell’Ufficio statistico, aggiungendo anche l’edilizia tra i comparti che hanno favorito l’incremento, seppure leggero, del Pil. Mentre le esportazioni sono aumentate, le importazioni sono rimaste quasi stabili sui livelli del trimestre precedente, suggerendo dunque anche un impatto netto positivo degli scambi commerciali sull’economia tedesca.

«Non abbiamo una recessione tecnica, ma i numeri sulla crescita sono ancora troppo deboli», ha detto il ministro dell’Economia, Peter Altmaier. Il timido risveglio del terzo trimestre non può cancellare il periodo molto difficile per l’economia tedesca che da motore di crescita dell’Area euro è diventata una fonte di debolezza. Il sommarsi delle tensioni commerciali, la domanda globale più debole e le turbolenze nel settore automobilistico hanno portato al peggior crollo della produzione dell’ultimo decennio. Generando preoccupazione in tutti i Paesi, come l’Italia, le cui imprese sono legate alla filiera produttiva dell’industria tedesca.