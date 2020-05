07:17 Germania, con più di 50 contagi per 100mila abitanti lockdown locale

Il governo federale tedesco e i Land hanno raggiunto un accordo: quando verranno allentate tutte le restrizioni, in caso di risalita dei contagi

a più di 50 nuovi casi per 100.000 abitanti in 7 giorni, le restrizioni locali torneranno automaticamente in vigore, questa la bozza di un documento pubblicato da Reuters.