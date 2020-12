Germania pronta al lockdown di Natale: chiusi per quasi un mese negozi e scuole Secondo la bozza del provvedimento anticipata dall’agenzia Reuters, dal 16 dicembre al 10 gennaio chiuderanno tutti i negozi tranne quelli essenziali e le scuole.

In Germania 590 morti, Merkel invoca lockdown per le feste Natale

Pochi giorni fa in un accorato discorso Angela Merkel aveva lasciato intendere che non era più disposta a tollerare un numero così elevato di morti. Detto fatto: in giornata il governo tedesco si appresta a varare un lockdown di Natale. Secondo la bozza del provvedimento anticipata dall’agenzia Reuters, dal 16 dicembre al 10 gennaio chiuderanno tutti i negozi tranne quelli essenziali e le scuole.

La cancelliera sta incontrando i presidenti dei Laender e al termine della riunione saranno annunciate le nuove misure restrittive.

La bozza prevede che tutti gli esercizi commerciali chiuderanno il 16 dicembre con l’eccezione di alimentari, farmacie e banche. Chiuse le scuole. Le aziende saranno invitate a chiudere o a mettere in telelavoro i dipendenti. Vietata la vendita di fuochi d’artificio per tutto il periodo.

La Germania è stata in lockdown parziale nelle scorse sei settimane con bar e ristoranti chiusi mentre scuole e negozi sono rimasti aperti.

Il lockdown è motivato dall’aumento delle infezioni nelle ultime settimane. Solo ieri ci sono stati 21.787 casi e 321 vittime. Dall’inizio della pandemia la Germania ha avuto 1.320.716 casi e 21.90 vittime. La Germania rimane uno dei Paesi europei che è riuscito a contenere di più il numero dei decessi.