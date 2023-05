Biden apre sul debito: «Non ci sarà default». Con Nvidia spinge Wall Street

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Le trattative per alzare il tetto al debito statunitense sono rimaste nel pantano tutto il giorno. Tanto che le agenzie di rating Fitch e Dbrs hanno messo sotto osservazione il giudizio sugli Stati Uniti per un possibile declassamento. Ma in serata uno spiraglio importante è stato aperto dal presidente Biden: «Abbiamo concordato che non ci sarà il default degli Stati Uniti». Il presidente Usa ha infatti riferito di un dialogo produttivo con lo speaker Repubblicano della Camera Kevin McCarthy. Un ...