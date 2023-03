Germania, sciopero di 24 ore di aeroporti, treni e bus

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dalla mezzanotte di lunedì un grande sciopero di 24 ore è scattato nei trasporti in tutta la Germania. In queste ore infatti stanno chiudendo tutte le linee ferroviarie a lunga percorrenza e la maggior parte dei treni regionali e quasi tutti gli aeroporti tedeschi sono in sciopero, con l’aeroporto di Berlino che rappresenta un’eccezione degna di nota.

Lo sciopero, i cui effetti sono di vasta portata, è tra i più grandi dagli anni ’90 e ha un impatto su ferrovie, traffico aereo, autobus e corsi d’acqua in tutto il paese.

I sindacati stanno facendo pressione per salari più alti, a fronte di alti livelli di inflazione e il rapido aumento dei prezzi dell’energia.

Per i 2,5 milioni di dipendenti federali e comunali, il sindacato Verdi e l’associazione dei dipendenti pubblici Dbb chiedono il 10,5% in più di reddito. Gli stati federali tedeschi interessati dal cosiddetto Superstreiktag (”giorno del supersciopero”) di lunedì sono Baden-Württemberg, Assia, Bassa Sassonia, Renania settentrionale-Vestfalia, Renania-Palatinato, Sassonia e gran parte della Baviera. I rappresentanti di Verdi e Dbb si incontreranno di nuovo con i funzionari locali lunedì per un terzo round di negoziati. Le due parti sarebbero ancora distanti, ma non è escluso un accordo nei prossimi giorni.

Le ragioni secondo i sindacati

L’alta inflazione osservata anche altrove lo scorso anno ha colpito duramente molti lavoratori. Lo ha affermato Ulrich Silberbach, della Federazione della funzione pubblica tedesca, in merito alle richieste dei sindacati del settore dei trasporti, che hanno indetto un maxi-sciopero di 24 ore che sta paralizzando la Germania. I sindacati chiedono un aumento salariale di almeno il 10,5% e hanno respinto le offerte dei datori di lavoro del 5% in due fasi, più pagamenti una tantum. «Abbiamo registrato cali dei salari reali e questi devono essere compensati», ha detto Silberbach ai giornalisti a Berlino, aggiungendo che alcuni membri del suo sindacato nelle città più grandi devono richiedere sussidi statali per permettersi l’affitto. Silberbach ha affermato di sperare che i datori di lavoro aumentino la loro offerta nei prossimi colloqui, altrimenti i sindacati potrebbero dover prendere in considerazione uno sciopero a tempo indeterminato.

Deutsche Bahn: sciopero sproporzionato

«Lo sciopero di Evg paralizza il Paese, come si vede alla stazione principale di Berlino». È quello che ha detto nel suo statement alla stampa un rappresentante della Deutsche Bahn, nella giornata del mega-sciopero che sta bloccando i trasporti pubblici per aria, mare e terra. «Si tratta di uno sciopero eccessivo e sproporzionato, di cui soffriranno milioni di lavoratori, tante imprese, e anche l’ambiente e la protezione del clima - ha aggiunto. -. Abbiamo chiesto al sindacato Evg di tornare velocemente al tavolo delle trattative». Deutsche Bahn consentirà di utilizzare i biglietti ferroviari in modo flessibile fino al 4 aprile, proprio a causa dei disagi provocati dallo sciopero.