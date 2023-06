Germania, sermone in chiesa recitato da ChatGPT

Ascolta la versione audio dell'articolo

In Italia non è ancora successo, ma nella vicina Germania sì: venerdì scorso nella cittadina bavarese di Fürth, nella chiesa di San Paolo, un sermone è stato recitato da un pastore protestante in carne ed ossa, ma da ChatGPT. Dentro la chiesa è stato installato un maxischermo dove un «pastore» di colore, con la barba, e altri officianti, hanno predicato a circa 300 fedeli. L’esperimento è stato preparato e guidato da Jonas Simmerlein, teologo e filosofo dell’Università di Vienna. Voce un po’ monotona, in puro sile robotico d’altra parte, il «pastore» virtuale ha officiato un servizio durato circa 40 minuti, che includeva il sermone, le preghiere e la musica.

«Il 98% del sermone preparato da CtatGPT»

«Ho concepito questo servizio, ma in realtà l’ho piuttosto accompagnato, perché direi che circa il 98% proviene dall’Intelligenza artificiale», ha detto il 29enne Simmerlein.

Il servizio religioso realizzato con ChatGPT è stato uno dei centinaia di eventi occorsi al congresso dei protestanti svoltosi nelle città bavaresi di Norimberga e nella vicina Fürth. In particolare, la predica virtuale ha suscitato un interesse così grande che la gente ha formato una lunga fila fuoridalla chiesa neogotica di San Paolo, del XIX secolo, già un’ora prima che iniziasse. «Cari amici, è un onore per me essere qui e predicarvi come prima intelligenza artificiale al convegno dei protestanti di quest’anno in Germania», ha attaccato l’avatar con un viso inespressivo e una voce oggettivamente monotona.

La stessa convention - che si chiama Deutscher Evangelischer Kirchentag - si svolge ogni due anni in un luogo diverso della Germania, attirando decine di migliaia di credenti impegnati a pregare, cantare e discutere della loro fede. I partecipanti parlano anche dell’attualità mondiale cercando soluzioni a questioni chiave, che quest’anno includevano il riscaldamento globale, la guerra in Ucraina e, appunto, l’intelligenza artificiale.

Il raduno di quest’anno si è svolto da mercoledì a domenica all’insegna del motto “Adesso è il momento”. Uno slogan che è stato una delle frasi che Simmerlein ha fornito a ChatGPT quando ha chiesto al chatbot di sviluppare il sermone.

«Ho detto all’intelligenza artificiale ’Siamo al congresso della chiesa, tu sei un predicatore... come svilupperesti un servizio in chiesa?’», ha detto Simmerlein. Lo studioso ha anche chiesto a CatGPT di includere nel sermone i salmi, le preghiere e una benedizione alla fine.

Tra «precisione» e ilarità

Il risultato è stato, almeno a detta di Simmerlein, un servizio religioso «piuttosto solido».

In effetti, i credenti nella chiesa hanno ascoltato con attenzione mentre l’intelligenza artificiale predicava di lasciarsi alle spalle il passato, concentrandosi sulle sfide del presente, superando la paura della morte e non perdendo mai la fiducia in Gesù Cristo.

L’intero servizio è stato «guidato» da quattro diversi avatar sullo schermo, due giovani donne e due giovani uomini. È anche capitato che l’avatar generato dall’intelligenza artificiale abbia suscitato risate come quando ha utilizzato qualche luogo comune di troppo o come quando ha detto ai fedeli, con un’espressione impassibile, che per «mantenere la nostra fede, dobbiamo pregare e andare in chiesa regolarmente». (f.s.)