Germania, sparatoria vicino alla sinagoga di Halle: almeno due morti

La polizia ha annunciato di aver fermato una persona ma ha chiesto agli abitanti di rimanere in casa o in un posto sicuro. Il killer ha sparato diversi colpi prima di scappare in macchina. Altri due complici sarebbero ancora in fuga. «Le nostre forze hanno fermato una persona. Restate però vigili» ha scritto la polizia di Halle su Twitter.

Il 5 ottobre scorso davanti alla sinagoga di Berlino un uomo con un coltello è stato bloccato dalla polizia.