Germania in stallo, le tappe per l’elezione del cancelliere. Cosa succede ora

Le elezioni federali del 26 settembre, in Germania, hanno sancito il sorpasso dei Socialdemocratici sulla Cdu, una crescita dei Verdi meno impetuosa rispetto alle attese e la buona performance dei Liberali (leggi i risultati). Ad aprirsi, ora, sono le trattative per una coalizione che faccia sintesi fra le forze in campo ed esprima il cancelliere destinato a succedere ad Angela Merkel. Già, ma come avviene il processo? E cosa ci si può aspettare?

I «Kanzlerkandidaten» e il ruolo delle coalizioni

Il cancelliere, il capo del governo tedesco, non viene eletto direttamente, ma dal parlamento che si forma dopo il voto. Il processo che porta alla nomina può richiedere settimane, o mesi, perché dipende dagli equilibri politici che si creano durante e dopo le urne.

Facciamo un passo indietro. Nel corso della campagna elettorale i partiti indicano la figura che vorrebbero proporre per la carica, di fatto identificando il voto per il partito con quello a un possibile cancelliere (il Kanzlerkandidat): è il caso di Olaf Scholz per i Socialdemocratici, di Armin Laschet per la Cdu o di Annalena Baerbock per i Verdi.

A urne chiuse, i partiti che incassano più voti danno il via a trattative per formare una coalizione di maggioranza, che a sua volta dovrà convergere sul nome di un candidato unico. Negli ultimi mandati aveva prevalso la formula già rodata della Große Koalition centrista fra il tandem Cdu-Csu e i socialdemocratici, a sostegno di un governo dove lo stesso Scholz ricopriva l’incarico di vice-cancelliere e ministro delle Finanze. Nel dopo voto del 2021 la partita si è appena aperta, con diversi scenari sul tavolo (vedi sotto).

In linea teorica sarebbe possibile che la maggioranza venisse rappresentata anche da un singolo partito, ma è difficile che una forza riesca a incassare un numero di seggi sufficiente. La stessa composizione numerica del Bundestag di 598 seggi può variare e crescere in base ai risultati dei partiti nella componente proporzionale del voto .