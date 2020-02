Germania: strage di turchi ad Hanau, 11 morti e 4 feriti gravi Un killer o un commando, forse di estrema destra, ha aperto il fuoco contro i bar della comunità turca della città tedesca dell’Assia. Trovato morto il presunto assassino ma la polizia cerca ancora eventuali complici

Strage in Germania: i momenti dopo la sparatoria

2' di lettura

Una strage fra i locali della comunità turca sconvolge la città di Hanau, in Germania: mercoledì intorno alle 22, un killer, o un commando, ha aperto il fuoco prendendo di mira i bar dove si fuma il narghilè. Undici i morti e almeno quattro i feriti in gravi condizioni. Il corpo senza vita del presunto autore della strage è stato trovato nella sua abitazione assieme a quello di un’altra persona. Ma la polizia continua a cercare nelle strade della zona.

L’azione violenta - secondo quanto riportano alcuni media tedeschi fra cui Bild online e Sz - sarebbe stata commessa con un movente politico da un sostenitore della destra estrema.

Gli inquirenti hanno ritrovato un video e una lettera dell’attentatore: Tobias R., questo il suo nome, avrebbe scritto - lo riferisce la Bild - che alcuni popoli, che non si possono più espellere dalla Germania, devono essere annientati.

Fra le vittime - sempre secondo i media tedeschi, ci sarebbero anche delle persone di origine curda. Nella notte, lo stesso tabloid aveva dato notizia di un arresto, ma gli inquirenti continuano a dare la caccia «a più persone ignote». La polizia è intervenuta sul posto con forze massicce, e sorvola la città con un elicottero: si cerca qualcuno che, stando a una testimonianza, avrebbe sparato da un’auto scura e potrebbe essere ancora in giro per le strade della città, che dista 20 chilometri da Francoforte sul Meno. La polizia ha diramato anche un numero di telefono per raccogliere eventuali segnalazioni e indizi sull’accaduto dalla cittadinanza. Ufficialmente la matrice dell’accaduto non è ancora chiara, e gli inquirenti non si sbilanciano.

Stando ai media locali, intorno alle 22, i primi colpi sono stati esplosi in un locale del centro storico della città, il Midnight a Heumarkt. Qui un testimone ha detto di aver sentito fra gli otto e i nove colpi da arma da fuoco. Subito dopo è stato preso di mira un secondo locale di narghilè nel quartiere di Kesselstadt, l’Arena bar & Cafè, nella Karlsbader Strasse: il killer avrebbe bussato alla porta, per poi parare all’impazzata nell’area fumatori. La notizia di un terzo attacco, a Lamboy, è stata invece smentita. Le zone colpite sono al momento transennate e inaccessibili.