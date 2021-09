Germania, tenta di prendere ostaggi su un autobus: arrestato dalla polizia

2' di lettura

Un uomo che avrebbe tentato di prendere in ostaggio delle persone in un pullman è stato fermato dalla polizia. È accaduto sulla A9 fra Hilpotstein e Greding, in Baviera. L’autostrada è rimasta chiusa alcune ore.

Secondo quanto riferisce la Bild, a bordo del pullman sarebbe scoppiata una lite e un uomo avrebbe poi minacciato i passeggeri, dicendo cose assurde e prendendo tre persone in ostaggio. A tutti gli altri ha permesso invece di scappare. Sul fatto sono intervenuti gli uomini del commando speciale di polizia SEC, in un’operazione durata diverse ore, a partire dalle 17.30. L’intervento della polizia a bordo del pullman, avvenuto intorno alle 21.30, non avrebbe provocato feriti. Secondo i media tedeschi il pullman proveniva dall’estero e questo avrebbe complicato anche le trattative con il sequestratore, per problemi linguistici.

Secondo i media serbi, il bus oggetto del tentativo di presa di ostaggi nel pomeriggio in Germania era un pullman di linea della ditta serba Lasta in viaggio tra Dortmund e Belgrado. L’aggressore, tale Fahrudin Kahrovic, era salito sul bus alla fermata di Francoforte, prendendo subito di mira gli autisti e alcuni passeggeri. Sarebbe stato armato e, stando alle testimonianze degli autisti, avrebbe pronunciato frasi deliranti affermando di aver avuto da Allah un messaggio per il quale doveva attaccare i passeggeri, poichè in caso contrario lui stesso sarebbe stato attaccato.

Le forze speciali della polizia tedesca, con quasi tutti i passeggeri che erano riusciti a fuggire, si sono messe in contatto con uno degli autisti, e successivamente anche con l’aggressore, prima di intervenire, arrestando l’uomo e ponendo fine con successo al tentativo di presa di ostaggi.

A parte il passeggero, solo i due conducenti si trovavano ancora a bordo del veicolo, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Dpa. Tutti gli altri viaggiatori erano scesi dall’autobus ed erano andati sul lato dell’autostrada.