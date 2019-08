La Germania paga i dazi: il Pil torna negativo (-0,1%) Germania a rischio recessione tecnica. Il Pil si è contratto nel secondo trimestre dello 0,1% rispetto al primo trimestre, a causa dell'export che è calato più rapidamente delle importazioni: la contrazione era prevista ed è in linea con il consensus, anche se per la Bundesbank il calo sarebbe potuto arrivare a -0,2% dal nostro corrispondente Isabella Bufacchi

Auto Volkswagen pronte per l’esportazione dal porto tedesco di Emden (Reuters)

2' di lettura

FRANCOFORTE- Nel secondo trimestre 2019 il Pil è salito dello 0,2% sia nell’Eurozona che nella Ue-28. Nel trimestre precedente era cresciuto di 0,4% nella zona euro e di 0,5% nell’Ue-28. Lo rileva Eurostat, che conferma la sua stima flash del 31 luglio. Per l’Italia si conferma la crescita zero nel secondo trimestre, secondo dato peggiore dopo la Germania che dallo 0,4% del primo trimestre, crolla a -0,1% nel secondo.

Nella zona euro anche il Pil della Francia e del Belgio arretrano (da 0,3% a 0,2%), quello della Spagna (da 0,7% a 0,5%), dell’Austria (da 0,4% a 0,2%). Nella Ue-28 invece virano in negativo anche la Svezia (da +0,5% a -0,1%) e il Regno Unito (da +0,5% a -0,2%). In crescita invece la Finlandia (da 0,5% a 0,9%), la Lettonia (da -0,1% a +0,8%), e la Danimarca (da 0,1% a 0,8%).

Germania a rischio recessione tecnica. Il Pil si è contratto nel secondo trimestre dello 0,1% rispetto al primo trimestre, a causa dell'export che è calato più rapidamente delle importazioni: la contrazione era prevista ed è in linea con il consensus, anche se per la Bundesbank il calo sarebbe potuto arrivare a -0,2%.

La recessione tecnica (due trimestri consecutivi negativi) è alle porte in Germania: nel terzo trimestre, i primi dati economici in arrivo rilevano un clima della fiducia sempre più deteriorato e una produzione industriale molto debole, anche se restano solidi i consumi interni e il mercato del lavoro.Secondo i dati diffusi dall'Ufficio di statistica Destatis, la contrazione del Pil tedesco nel secontro trimestre (uguale a quella registrata nel terzo trimestre 2018) è dovuta principalmente alle esportazioni che sono calate più delle importazioni.

L'economia tedesca è stata comunque sostenuta da maggiori consumi privati, più spesa pubblica e investimenti cresciuti, sia pur se al di fuori del settore trainante delle costruzioni. Rispetto all'anno precedente, Destatis rileva che il Pil reale è stagnante: +0,4%, dove il secondo trimestre 2019 ha un giorno lavorativo in meno rispetto allo stesso trimestre del 2018. Il primo trimestre 2019 ha registrato un Pil in crescita dello 0,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In quanto all'occupazione, il secondo trimestre di quest'anno si è chiuso con 45,2 milioni di occupati, con un aumento di 435mila unità equivalente a + 1% rispetto al 2018.