Germania al voto per scegliere il dopo Merkel. Alleanza “Giamaica” la preferita dai mercati

L’unica coalizione che spaventa i mercati è quella cosiddetta rosso-rosso-verde, con l’ingresso al governo del partito di estrema sinistra Die Linke: questo è uno scenario di seria rottura con il passato, e potrebbe far tremare la Borsa e spingere parecchio al rialzo i rendimenti dei Bund.

Tedeschi ai seggi per le elezioni federali in Germania Photogallery26 foto Visualizza

Elezioni federali 2021: Segui i sondaggi e lo spoglio

Elezioni all’insegna dell’incertezza

Altra variabile di queste elezioni, poco gradita ai mercati, è l’alto e diffuso grado di incertezza. Incertezza che assume varie forme. La ricerca del compromesso e la stesura di un accordo di governo tra tre partiti, la prima volta dal dopoguerra, rischia di durare molto a lungo, con la formazione del governo protratta fino agli inizi del 2022. I mercati non possono dimenticare che per dare vita all’attuale GroKo ci sono voluti quasi sei mesi: l’Spd aveva deciso di rifiutare la grande coalizione per andare all’opposizione, ma ha dovuto cambiare posizione «per il bene del Paese» dopo il fallimento delle trattative della coalizione giamaicana.

In passato, solo nel 2013 il governo è stato formato dopo due mesi dalle elezioni: le coalizioni a due partiti precedenti, dal 1990, sono state messe a segno dopo una trattativa che si è conclusa entro una forchetta tra 3 e 6 settimane. Un’altra incertezza che sta tenendo i mercati (e non solo) sulla corda è l’elevata quota degli indecisi, stimata al 40% dell’elettorato, percentuale senza precedenti. Altrettanto incerto è l’impatto dei voti per posta, che in queste elezioni “pandemiche” potrebbero arrivare al 50%: a livello di Länder circolano dati in tal senso. In passato il voto per posta non ha spostato le intenzioni di voto emerse nei sondaggi, anzi le ha confermate: ma quest’anno i risvolti senza precedenti sono all’ordine del giorno. Senza contare che il 40% degli elettori in questa chiamata alle urne ha oltre 60 anni: un’altra variabile che peserà.

Le previsioni degli economisti

Tomasz Wieladek, international economist a T. Rowe Price, si aspetta un aumento della spesa finanziata dal debito pubblico compresa tra 0,5% e 1,5% all’anno rispetto al Pil perché «Spd e Verdi hanno fatto promesse importanti su redistribuzione e sicurezza sociale». Un aumento della spesa pubblica, e delle emissioni di titoli di Stato, farebbe salire il rendimento dei Bund dal 2022, a prescindere dalla politica monetaria della Bce. Per Andreas Billmeier, economista europeo presso Western Asset (Franklin Templeton) i rendimenti dei titoli di stato tedeschi aumenteranno in quasi tutti gli scenari: il rialzo potrebbe essere maggiore nelle coalizioni senza l’Fdp.