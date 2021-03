Germania, crolla la Cdu alle elezioni regionali. Verdi avanti in Baden-Württemberg, Spd in Renania-Palatinato

In Renania-Palatinato, l’Spd consoliderà la sua posizione di leadership. E la coalizione “semaforo”, rosso, verde e giallo (i liberali Fdp) dovrebbe essere confermata, perché squadra che vince non si cambia. Resta da vedere se i Verdi, di fronte a una sconfitta sonora della Cdu, non intendano lanciarsi in una coalizione “semaforo” anche in Baden-Wuerttemberg: una provocazione verso la Cdu, in vista delle elezioni federali in settembre.

Oltre che in Renania Palatinato e Baden-Wuerttemberg, che insieme contano poco meno di un quinto della popolazione tedesca, si sta vontando anche in Assia (il Land di Francoforte) per il rinnovo delle cariche comunali: vanno al voto 4,7 milioni di elettori in 422 comuni.