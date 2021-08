Germania al voto, modello economico da ripensare

La Germania vanta un tasso di disoccupazione estremamente contenuto (3,7% a giugno 2021 a fronte del 7,7% per l'intera Eurozona) e un elevato tasso di partecipazione della forza lavoro (79,3% nel 2019 contro il 72,6% della Francia e il 65,7% dell'Italia). Ma ci sono anche molti elementi di fragilità come l'elevata percentuale dei lavoratori che percepiscono bassi salari, la notevole diffusione del lavoro part-time e l'alto cuneo fiscale, specie sui redditi più bassi. La quota di lavoratori a tempo pieno che ricevono una retribuzione inferiore ai 2/3 del salario mediano si colloca tra il 18% e il 19%, sistematicamente sopra il 15% della media UE, e il dato peggiora sensibilmente se si considerano solo i lavoratori con occupazioni poco qualificate (c.d. low skilled). L'incidenza dei lavoratori part-time sul totale degli occupati risulta stabilmente superiore al 26% (cioè più di 1 lavoratore su 4 è part-time), mentre negli altri principali paesi Europei il dato è inferiore al 20% .

LUCI E OMBRE DELLA GERMANIA AL VOTO Loading...

Anche per questo motivo il numero di ore lavorate in media all'anno per lavoratore è particolarmente basso rispetto ai valori di altre economie avanzate (cfr. Figura 3). Nell'intero periodo 1995-2020, il dato tedesco è stato sistematicamente inferiore alla media UE e a quella OCSE, ed è in continua riduzione: dalle 1530 ore medie di lavoro annue per individuo occupato del 1995 si è passati alle 1382 del 2019 (l'ulteriore calo verificatosi nel 2020 risente, come per gli altri paesi, dell'effetto della pandemia).

ORE MEDIE ANNUALI LAVORATE PER LAVORATORE Loading...

Come evidenziato in un paper pubblicato il mese scorso dal think tank tedesco Dezernat Zukunft (“Reparto Futuro”), questo assetto riflette un sotto-utilizzo della capacità produttiva (e in particolare del fattore lavoro), limita il potere d'acquisto delle famiglie frenandone i consumi e compromette l'efficacia del contratto sociale intergenerazionale dato che la capacità del settore privato di contribuire alla spesa previdenziale risulta necessariamente contenuta. Nel 2020, per via del Covid-19, i consumi privati hanno sperimentato il maggior calo su base annuale (-4,5% a prezzi correnti) degli ultimi 50 anni, ma anche tralasciando questo episodio eccezionale, nell'ultimo decennio la spesa per consumi delle famiglie tedesche è stata sostanzialmente in costante declino passando dal 56% del PIL nel 2010 al 52,5% nel 2019, e risulta inferiore a quella della Francia e ancora di più a quella dell'Italia.



Rischi in vista per il mercantilismo tedesco

Bassa spesa pubblica, debolezza dei consumi privati e scarsi investimenti qualificano una strutturale insufficienza della domanda interna che finora la Germania ha di fatto ignorato puntando tutto sul proprio modello di crescita export-driven. Tuttavia negli ultimi anni una serie di dinamiche sfavorevoli ha messo in luce i pericoli associati a questo modello: le tensioni nel panorama del commercio internazionale dovute al contrasto tra Stati Uniti e Cina, la Brexit, il repentino congelamento degli scambi dello scorso anno e i rischi posti dallo scenario post-pandemico. Nel 2020 le esportazioni di beni tedeschi verso il resto del mondo sono calate del 9,2% rispetto all'anno precedente (1208 miliardi di € contro i 1330 del 2019).

La prima parte del 2021 ha visto una decisa ripresa, ma di recente la forte dipendenza dall'Estremo Oriente (Cina, Taiwan, Corea del Sud) sta compromettendo la performance della locomotiva d'Europa, per lo meno nel breve periodo. Da un lato il raffreddamento dello stimolo creditizio in Cina sta già riducendo la domanda di prodotti made-in-Germany da parte dei paesi extra-UE. Dall'altro lato ci sono i colli di bottiglia nelle catene di approvvigionamento globali e soprattutto la grossa carenza di semiconduttori, il bread and butter dell'industria automobilistica ed elettronica tedesche. I tempi di consegna presentano ormai ritardi di 20 settimane, e questo sta letteralmente congelando l'operatività di colossi come Volkswagen, BMW e Mercedes, già provati dall'azzeramento della domanda durante i lockdowns stretti del 2020.