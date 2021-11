Gestione chiavi in mano dei depositi delle merci e partnership con il cliente

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La gestione chiavi in mano dei depositi logistici è l’attività caratteristica di Lsg-Logistics & Service Group, azienda fiorentina fondata nel 2016 da due professionisti del settore: Mauro Bartolini (socio al 51% e presidente di Lsg) e Leonardo Gigli (socio al 49% e vicepresidente). Quella di Lsg è stata una crescita impetuosa, che neppure la pandemia ha avuto il potere di fermare. Nel primo anno di attività, il fatturato di Lsg era di 300mila euro. Nel 2019 era già salito a quota 9,3 milioni. Dopo una sostanziale tenuta nell’anno 2020, quello del Covid (8,72 milioni), per il 2021 la società prevede di superare gli 11 milioni di ricavi. Il gruppo conta al momento 350 addetti, tra dipendenti diretti e indotto.

La crescita di Lsg è stata scandita da alcune tappe fondamentali. Spiega Bartolini: «Il nostro obiettivo è essere partner dei clienti, non semplici fornitori di un servizio. Il primo salto di qualità lo abbiamo fatto con Opera laboratori musei fiorentini, una grande realtà specializzata nei servizi museali, la cui organizzazione prevedeva una serie di magazzini sparsi sul territorio». Per questo cliente, Lsg ha disegnato un progetto su misura, arrivando alla creazione di un unico deposito logistico per tutte le attività del gruppo. Prosegue Bartolini: «Un secondo salto di qualità lo abbiamo fatto con i clienti Pam, Sammontana e Mef. Dal 2018 gestiamo il deposito freschi, grocery e no food del gruppo Pam a Pontedera (Pisa). Per l’area freschi, è un servizio chiavi in mano che comprende anche la locazione dell’immobile e la titolarità di tutti gli aspetti autorizzativi e manutentivi».

Loading...

Il 2019 ha portato a Lsg una nuova sfida: l’operatore fiorentino ha ottenuto la gestione di tutte le attività di movimentazione del polo logistico Sammontana di Montelupo Fiorentino (Firenze). Nel frattempo, è stata acquisita la logistica di un nuovo cliente: Mef (Materiale elettrico fiorentino), società che fa capo al gruppo tedesco Wurth.

Continua Bartolini: «Il 2020 si era aperto sotto i migliori auspici, ma poi, come tutti, abbiamo dovuto fare i conti con il Covid. La crisi sanitaria ci ha messo alla prova e la nostra azienda ha dimostrato grande reattività. Anziché fermarci, ci siamo rivolti al mondo della grande distribuzione e abbiamo stretto una serie di accordi con importanti catene come Coop, Conad e Carrefour, coprendo dei turni di lavorazione all’interno dei loro depositi e gestendo le campagne di accaparramento». E dal dicembre 2020 Lsg gestisce anche il deposito Conad di beni extra-alimentari basato a Pontedera.