Gestione dei costi e competitività, imprese italiane alla ricerca del tempo perduto

Il cost management, ovvero una gestione evoluta dei costi aziendali finalizzata a migliorare efficienza e competitività, si sta diffondendo anche tra le imprese italiane. Tuttavia non mancano le criticità, come una quota di ritardo rispetto alle realtà di altri paesi.

È quanto emerge dalla ricerca condotta dal Centro su Costi e Performance della Liuc Business School di Castellanza (Varese), realizzata fra aprile e settembre 2022, che ha visto coinvolte più di 500 imprese. Nella quasi totalità dei casi le imprese erano di natura privata, con qualche eccezione rappresentata da realtà a partecipazione statale o non profit.

Qualcosa si muove

«A distanza di oltre 30 anni dai primi contributi in materia – spiega Alberto Bubbio, direttore del Centro su Costi e Performance della Liuc Business School - qualcosa si sta muovendo nelle pratiche di costing anche nelle imprese italiane. Il ritardo temporale è quello cronico. È stato così anche nell'area Planning e control per il Budget. Purtroppo alle nostre aziende sembra che sia necessario arrivare ad una qualche forma di obbligo per l'introduzione di nuove prassi. Non si riesce a prevenire, ad intervenire prima».

Secondo lo studio, circa la metà delle imprese analizzate ha già introdotto in azienda una soluzione di cost management. «Un risultato che può dirsi, soprattutto nella sua lettura evolutiva nel tempo, sufficientemente positivo» chiariscono dalla Liuc Business School.

L’importanza di conoscere i costi

Due i principali motivi per i quali le imprese hanno scelto il costing. Da un lato ci sono l'accresciuta complessità gestionale e la rilevanza assunta dai costi legati alla complessità stessa, vero nuovo driver dei costi che si va ad abbinare ai volumi. Dall'altro la necessità di conoscere i costi dovuti alla gestione dei clienti e di poter elaborare un conto economico completato, dopo i margini, dai costi dei processi sostenuti per gestire il cliente.