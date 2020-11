Gestione dell'energia sotto controllo: la chiave competitiva per ogni azienda.

In questo momento storico, se c'è un comparto in forte evoluzione è quello energetico e produttivo.

Si tratta di un panorama in continuo, veloce e costante cambiamento, dovuto soprattutto al profondo ripensamento delle reti elettriche a livello globale, spinto da tre fattori principali: anzitutto la privatizzazione del mercato elettrico, in secondo luogo la digitalizzazione e infine una maggiore attenzione alla sostenibilità e alle fonti rinnovabili.

Si tratta di veri e propri trend che offrono alle aziende italiane nuove opportunità per ammodernare in maniera radicale le proprie reti elettriche.

Trend confermati dal rapporto di Terna di poche settimane fa, che vede l'Italia in terza posizione sul podio europeo per la produzione di energia da fonti rinnovabili, che ha soddisfatto il 36,1% della domanda del nostro Paese. Non è utopico, quindi, pensare a un aumento degli investimenti per la crescita del mercato.

C'è poi da considerare la questione urbanistica. Secondo i dati ISTAT, infatti, più del 90% degli italiani oggi vive nei centri abitati, e ciò comporta un incremento della mobilità, dello sviluppo delle tecnologie e della rete infrastrutturale. Di una progettazione urbana, in poche parole, che tenga conto di una distribuzione elettrica sempre più centrale.

E a proposito di città, aggiungiamo un dato sulla mobilità elettrica: entro il 2022 si prevedono oltre 500 diversi modelli di veicoli elettrici. E quindi ancora più richiesta di energia elettrica.

Non ultima, la crescente attenzione sulle reti 5G – in cui l'Italia è seconda come infrastrutture e tecnologia tra i Paesi europei – vedrà un maggiore utilizzo di device e connessioni e un graduale miglioramento delle abitudini energetiche dei consumatori che la Commissione Europea ha stimato in 6,5 miliardi di euro l'anno dal 2025.

Ecco perché la questione energetica è così centrale nel dibattito.

Ed ecco perché Intelligent Distribution di ABB è così cruciale: una soluzione scalabile e implementabile nel tempo, aperta e di semplice installazione basata sulla connessione di dispositivi in rete che, grazie alla gestione dei dati in cloud, offre la possibilità di attivare strategie di ottimizzazione dei consumi, di gestione dei carichi, efficienza degli impianti, riduzione dei costi e continuità di servizio.

Un enorme passo avanti per le aziende, che smetteranno di ricoprire un ruolo passivo nel consumo di energia (consumer), per diventare sempre più parte attiva del processo di produzione e distribuzione (prosumer).

Ma non solo. La gestione intelligente permette e permetterà di evidenziare le inefficienze nel consumo sia dei singoli processi produttivi di una fabbrica che delle specifiche necessità di un edificio. Monitorando e misurando i dati di consumo delle singole parti dell'impianto, è già possibile identificare nel dettaglio le aree di efficientamento e in base a questo attivare strategie di risparmio energetico fino a ridurre i costi fino al 20%.

Ecco perché Intelligent Distribution di ABB rappresenta un'opportunità per gli imprenditori delle piccole e medie imprese di innovare radicalmente i propri impianti, offrendo strumenti che consentono loro di esercitare, in piena consapevolezza, il controllo energetico della propria attività. Sulla sezione italiana del sito ABB, tutti gli approfondimenti necessari e la possibilità di confrontarsi direttamente con uno specialista.

