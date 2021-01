Gestione hi-tech per gli immobili della Santa Sede

Tuttavia, ad esempio, è in corso lo studio di fattibilità tecnico-economica per la rigenerazione di un immobile ad uso uffici di prossimo rilascio che si trova a Roma alle spalle di piazza Pio XI. «Diventa urgente studiare soluzioni di integrazione del concetto di sostenibilità in un tessuto edilizio vetusto e in esercizio, per conseguire prestazioni tipiche del deep retrofit». Tra i progetti in corso c’è l’operazione dei Palazzi dei Propilei, prospiciente piazza Pio XII, dove sono stati già avviati primi interventi di ammodernamento ed efficientamento tecnologico. Questo caso, ancora all’inizio del suo percorso evolutivo in termini di performance, è rappresentativo dell’integrazione di sistemi impiantistici e tecnologici avanzati, integrati nell’architettura di un contesto storico. «In generale risultati di questo livello potranno realisticamente essere conseguiti – spiega Russo – a seguito della riorganizzazione radicale che la nostra struttura sta vivendo dal punto di vista dell’innovazione e della standardizzazione dei processi».

L’Apsa è di fatto anche una centrale di committenza: professionisti e società di professionisti possono inviare alla Segreteria per l’Economia (una struttura amministrativa interna alla Santa Sede) la propria domanda di iscrizione all’elenco degli operatori economici e, una volta registrati, partecipare alle procedure per l'assegnazione di incarichi. «La Santa Sede – conclude Russo – sempre di più richiede e promuove le competenze che possano servire per migliorare le performance gestionali del patrimonio». Le richieste di collaborazione vengono tutte censite e vanno ad arricchire l’albo fornitori, organizzato per categorie specialistiche, che verrà progressivamente aggiornato in base ad uno specifico sistema di feedback che nel tempo favorirà i soggetti virtuosi, a vantaggio del know-how e della qualità dei servizi.