Gestione di impresa ed inflazione: pianificare è meglio che improvvisare

Chi l'avrebbe mai detto. Dopo la brusca frenata del marzo-aprile 2020, qualche settore è ripartito, qualche altro no, ma è invece partita con discreto ritmo, l'inflazione complice una domanda tanto sostenuta quanto inaspettata, sia per volumi che soprattutto per tempi rivelatisi molto stretti.

Se questo è lo scenario che potrebbe aspettarci nei prossimi mesi, salvo virulente e frenanti riprese della pandemia, non ci resta che attrezzarci per farvi fronte. Una ripresa economica resa effervescente dall'inflazione. Qualcuno la auspicava da tempo.

In questo scenario, come ci insegna il generale Figliuolo, per svolgere con efficacia il management di attività complesse ma a forte valenza strategica può essere utile pianificare: con pragmatismo approvvigionarsi del maggior numero possibile di vaccini dai fornitori e portarne le quantità giuste all posto giusto Problemi di supply chain pianificabili avendo l'esperienza e le competenze per farlo.

Per capire ancora meglio l'importanza di un simile atteggiamento mentale basti ricordare quest'esempio: in inflazione quando si elabora il piano degli approvvigionamenti e poi sull'anno il budget degli acquisti si deve prestare grande attenzione non solo all'ultimo prezzo di acquisto, ma al prezzo di riacquisto (Next in First out - Nifo) delle materie prime e delle altre risorse produttive importanti come l'energia elettrica. E ove possibile, per disponibilità di spazi e disponibilità finanziarie «coprirsi a termine» mettendo a scorta le materie prime più rilevanti per un'impresa e più toccate dall'inflazione. Non sempre è infatti possibile trasferire nei prezzi di vendita dei propri prodotti/servizi gli aumenti dei prezzi-costo dei vari fattori produttivi. Tra gli approcci alla pianificazione oggi più utilizzabili per la loro adattabilità al contesto mutevole c'è la Balanced Scorecard. Nel 2022 è trenta anni che se ne parla, dovrebbe estendersi come ha fatto il budget.

Le sue vere difficoltà applicativa nel nostro Paese sono tre: esigenza di «esplicitare la strategia aziendale», che non sempre in impresa si ritiene opportuno fare; dare «trasparenza» al sistema individuando gli aspetti gestionali critici e responsabilizzando le persone; praticare logiche di pianificazione a medio-lungo termine in un Paese dove le persone, per cultura, preferiscono non pianificare. In base a queste riflessioni può subito apparire chiaro perché non sarà facile dare attuazione al PNRR. Inoltre, pianificare in un contesto pandemico come quello attuale significa avere sempre pronto, almeno in bozza, un Piano B e un Piano A intelligente.Comunque, per gestire in periodo inflazione occorrono informazioni soprattutto non finanziarie, poiché le distorsioni generate dalla perdita di valore della moneta possono essere anche molto distorsive.

La Balanced Scorecard aiuta anche in questa direzione. È uno strumento che cerca di individuare le poche variabili operative a valenza strategica. È selettivo, ma anche facilmente adattabile alle esigenze del management. Lo dimostra la «variante» Sustainable Bsc, che si ottiene semplicemente sostituendo alla molto focalizzata prospettiva dei clienti quella più ampia degli stakeholders, tra i quali vi sono oltre ai clienti, anche i fornitori, il personale e altri portatori di interessi (ad esempio istituzioni locali e enti della PA). Quest'approccio alla pianificazione centrato sulle risorse necessarie per realizzare una strategia e sulle variabili operative strategicamente rilevanti è prezioso poiché lascia di fondo con poca rilevanza le azioni operative che possono cambiare in modo imprevedibile da un giorno all'altro. La Balanced Scorecard è centrata sugli intenti strategici: quelle azioni strategiche che si devono comunque realizzare se si desidera dare attuazione alla strategia.

Si possono fare due esempi: se per la sopravvivenza o per evitare una crisi aziendale è opportuno sviluppare ed introdurre software gestionali per aree gestionali tipo i crediti e il magazzino, qualsiasi sia il contesto evolutivo dell'ambiente esterno, lo si fa. Se per l'evolversi del prodotto/servizio che viene offerto si devono incrementare le competenze delle persone in azienda, qualsiasi vento tiri sul mercato è opportuno avere un robusto piano di formazione.La letteratura sulla Balanced Scorecard è ormai molto ampia anche nel nostro Paese, ma non se ne sono ancora liberati tutti i potenziali. Per questo la Liuc Business School ha avviato un percorso, giunto alla sua quarta edizione e dedicato a formare professional in grado di progettazre ed introdurre in azienda questo strumento di pianificazione, attualizzato con una serie di riflessioni sugli impatti gestionali dell'inflazione.Oltre agli strumenti è opportuno ricordare alcuni accorgimenti che derivano anche dalle esperienze passate. L'inflazione è infatti un fenomeno insidioso. Ben lo sanno le persone che in Italia hanno vissuto, a cavallo tra il '70 e l'80, gli anni dell'inflazione a due cifre.