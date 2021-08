Gestire il cambiamento in quattro mosse, fra lean management e sostenibilità

3' di lettura

La capacità di gestire e governare con efficacia e velocità il cambiamento all’interno dell’organizzazione aziendale può fare la differenza tra il rimanere concorrenziali e l’essere spazzati via dal mercato. Parliamo di una tendenza già matura nell’era pre-Covid e che nel “new normal” assume ulteriore rilevanza, proprio a causa delle forti sollecitazioni indotte dalla pandemia per quanto riguarda il processo di digitalizzazione, la gestione delle attività a distanza, la sicurezza delle condizioni di lavoro e l’elaborazione dei dati in tempo reale per rispondere ai bisogni di clienti e consumatori.

Eppure, come dimostrano i dati dell’Osservatorio Assochange realizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano, un progetto di change management su tre in Italia non supera nemmeno la metà degli obiettivi prefissati. E solo l’8% arriva a centrarne l’80%. Gli esperti di Bonfiglioli Consulting sono partiti da questo scenario per analizzare in dettaglio la problematica del cambiamento e identificare quattro step che le aziende dovrebbero percorrere per affrontare al meglio questa sfida.

In linea generale, per rendere realmente sostenibile la trasformazione in azienda, è consigliabile pianificare e guidare la transizione dallo stato esistente all’assetto desiderato agendo contemporaneamente su persone, cultura aziendale, modello organizzativo, processi e tecnologie. Il punto di partenza per avviare un progetto di cambiamento è solitamente un’urgenza che può manifestarsi nell’immediato (repentino calo di fatturato) o in una proiezione futura (obsolescenza tecnologica all’orizzonte, invecchiamento del brand…): ma molto spesso accade che tale necessità sia avvertita in modo individuale, generando un’esigenza di supporto a livello di team per farla emergere in modo evidente.

Il primo step da compiere, secondo gli esperti, è dunque quello di maturare una consapevolezza in termini di coinvolgimento e comprensione da consolidare attraverso una serie di tecniche, dall’assessment dei processi organizzativi e decisionali a una metodologia lean (come l’Hoshin Kanri, approccio gestionale integrato che combina management strategico e management operativo) utile a definire quale sia lo stato futuro desiderato e come strutturarsi per raggiungerlo.

Il secondo passaggio chiave è quello della preparazione e in proposito viene a supporto uno dei principi cardine della metodologia lean, e cioè quello di “pensare lentamente per agire poi in velocità”. Una volta emersa la consapevolezza, questo il secondo step da affrontare, occorre meditare l’azione impostando la gestione del rischio, e quindi mappare tutti i rischi connessi al cambiamento e la posizione di tutti gli stakeholder coinvolti, per capire se i vari soggetti apicali dell’organizzazione hanno compreso il commitment, se sono in grado di esercitarlo e se sono adeguatamente motivati a farlo.