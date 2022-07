Gestire lo stress e le emozioni, addetti in aula

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Un progetto innovativo in ambito sicurezza messo a punto da Calearo antenne Spa, azienda di Isola Vicentina, in collaborazione con Niuko Innovation & Knowledge, società di formazione di Confindustria Vicenza: la formazione obbligatoria in ambito sicurezza diventa occasione per un intervento strutturato sul tema del benessere lavorativo. Il punto di partenza è che, come in tutte le aziende, anche nella storica impresa del Vicentino che realizza tecnologie avanzate per la comunicazione, la pandemia ha portato un aumento generalizzato del livello di stress. Il management ha deciso di non restare a guardare: i corsi di aggiornamento obbligatorio sono stati interpretati in modo “non tradizionale” inserendo una proposta formativa dedicata allo stress lavoro correlato, alla sua valutazione, alla riflessione condivisa su quanto emerso dalla valutazione e alla restituzione sul piano di miglioramento e sulle azioni che l’azienda sta mettendo in atto. Raccogliendo un’indicazione emersa proprio dalla valutazione l’azienda ha poi scelto di coinvolgere i lavoratori in un’attività focalizzata sui meccanismi anche biologici che originano lo stress, invitando i collaboratori a elaborare il proprio vissuto e le possibili strategie di risposta.