Gestire una tech company? Visione a lungo termine e gestione etica delle risorse

Le opportunità professionali e le competenze del vostro settore: quali sono (se ci sono) le principali differenze tra Italia e Stati Uniti?

Negli Stati Uniti c’'è un’attenzione ai talenti superiore rispetto all’Italia. Le risorse vengono puramente giudicate in base alle loro capacità e vengono offerte opportunità di crescita molto rapide ai soggetti con elevato potenziale. La possibilità di arrivare in breve tempo a ruoli dirigenziali crea competitività e alte motivazioni tra tutti gli addetti e la gestione di queste risorse è certamente uno degli aspetti principali per un manager.

Come vive quotidianamente il “paradigma” della trasformazione digitale?

Quello che stiamo vivendo ora è un periodo molto stimolante per il mondo delle telcos. La pandemia ha accelerato lo sviluppo di nuovi modelli di business di cui la tecnologia è l’elemento portante e in breve tempo il ruolo dei responsabili It è diventato fondamentale nelle strategie di ogni azienda.

Le reti sono diventate, oggi, un fattore abilitante di ogni business. Pensare a una Silicon Valley italiana è un’utopia? Cosa manca maggiormente? Capitali, cultura imprenditoriale, competenze, ecosistema dell’innovazione…?

Certamente non mancano competenze e talenti e credo sia possibile costituire un ecosistema portante in tempi molto rapidi. A mio avviso mancano principalmente capitali ed investitori privati e attrarre investitori deve quindi essere una priorità per la nostra politica, per non disperdere l’enorme potenziale del capitale umano presente nel nostro Paese.