«Gesù in controcampo» e l’appello del Papa agli artisti nel nuovo libro di padre Spadaro

«Il Vangelo deve essere fonte di genialità, di sorpresa, capace di scuotere nel profondo. Il peggio che possa accadere è tradurre la potenza del linguaggio evangelico in zucchero filato: attutire l’impatto delle parole, smussare gli angoli delle frasi, addomesticare il senso del discorso». A lanciare un appello agli artisti «capaci di gridare al mondo il messaggio evangelico, di farci vedere Gesù» è Papa Francesco in persona. Non nel suo Angelus della domenica, ma nella prefazione al libro “Una trama divina. Gesù in controcampo”, appena edito da Marsilio, che raccoglie i commenti domenicali ai brani evangelici pubblicati da Antonio Spadaro, direttore della rivista “La Civiltà cattolica” sul Fatto Quotidiano. Non succede per caso: padre Spadaro è un gesuita molto vicino a Bergoglio.

Il volume è stato presentato il 26 gennaio a Roma nella sede de “La Civilità Cattolica” con ospiti d’eccezione del mondo della letteratura e del cinema: assieme a Spadaro, la regista Liliana Cavani, gli scrittori Eraldo Affinati e Nadia Terranova, moderati da Andrea Monda, direttore de “L’Osservatore Romano”. Nella sala stracolma anche Marco Bellocchio e tanti volti noti del Vaticano, della cultura e della politica, come le ex ministre Valeria Fedeli e Giovanna Melandri e l’ex deputato dem Filippo Sensi.

Il Gesù «disadattato»

In copertina, il riquadro di Gesù ritratto nell’Ultima cena di Andy Warhol già rivela lo sforzo di Spadaro: offrire ai lettori il Gesù «che vive ai margini di qualunque tela lo rappresenti», proprio come il tentativo del re della pop art di spingere Dio fuori dalla rappresentazione artistica. Il Gesù «inadaptado», lo definisce Papa Francesco: persona disadattata, che non si adatta, che non si conforma a ciò che è ovvio. Il Gesù di Pasolini molto più del Gesù angelicato delle poesie dei bambini, il Gesù che getta per aria i tavoli dei mercanti al tempio, che risponde male ai discepoli, che viene descritto come «un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori».

Non c’è niente, nei commenti di Spadaro, che addomestichi Gesù, che lo renda amabile. Ci sono invece i chiaroscuri, le luci e le ombre, dei racconti evangelici. «Aprire i Vangeli - ricorda Bergoglio - è come guardare da una telecamera che ci fa vedere Gesù in azione. Lo sguardo con cui “Una trama divina” ci aiuta a leggerli sembra proprio quello del cinema». È il linguaggio usato dall’autore per far entrare la vita del Messia nella nostra, per «restituire il Gesù fisico, storico» coinvolgendo tutti i sensi, come ha sottolineato lui stesso. «”Sono venuto a portare il fuoco sulla terra”, diceva. Ho voluto raccontare questo fuoco».

Cavani: «Un film da leggere»

La missione di questo sacerdote di origini messinesi - teologo e critico letterario, studioso di grandi irregolari come Pier Vittorio Tondelli e Raymond Carver, animatore del progetto culturale Bombacarta, esperto di comunicazione - è riuscita. “Una trama divina” è «un film da leggere», ha sintetizzato Cavani, «un film-libro o un libro-film» che convince a stare dentro al racconto: «Lo fa per dirci: ’Cari spettatori, non si può stare solo a guardare. È tempo di partecipare. È ora di viverlo, il Vangelo». Soprattutto nel messaggio più sovversivo di Cristo, ben descritto da Bellocchio: «Non ho la vostra fede, ma se qualcuno mi convincesse a seguire l’insegnamento ’Ama il prossimo tuo come te stesso’, ’Ama il tuo nemico’, sarebbe la più grande rivoluzione».