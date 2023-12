Get24, al via il bando internazionale per le tecnologie della transizione green

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Dall’1 al 3 di luglio 2024 Milano ospiterà Get24, Global energy transition congress and exhibition, il forum globale per accelerare la transizione energetica delle industrie ad alta emissione di carbonio. In vista dell’appuntamento finale, Get24 lancia in questi giorni il Call for projects and papers, un bando internazionale per nuovi progetti, soluzioni tecnologiche, visioni, proposte e idee per accelerare appunto la decarbonizzazione.

Rivolto a chi lavora nel campo dell’energia, delle soluzioni a basse emissioni di carbonio, della finanza, del Big Tech delle industrie altoinquinanti, il bando invita specialisti di tecnologia, imprenditori, esperti di dati, ingegneri, manager strategici, ricercatori, legislatori e finanziatori a contribuire con progetti e paper entro il 1° febbraio 2024 attraverso il sito www.getcongress.com/call-for-projects-and-papers/. Call for projects and papers” offre ai titolari di progetti consolidati l’opportunità di mettere in luce gli elementi chiave delle loro iniziative, con l’obiettivo di ottenere un feedback sulla possibilità di adattare e replicare il progetto sul mercato. Per i progetti in attesa della decisione finale di investimento, invece, partecipare rappresenta l’occasione per presentarsi ai potenziali investitori. I progetti selezionati avranno 15 minuti per presentarsi nell’ambito del progetto “X-Change” all’interno di Global energy transition congress and exhibition con ulteriore esposizione sul sito web di Get e sui suoi canali social.

Loading...

In programma all’Allianz MiCo Milano Convention Centre dal 1° al 3 luglio 2024, Get24 coinvolge figure istituzionali, Ceo, esperti Net zero e mira a favorire le partnership e promuovere politiche a sostegno di percorsi di riduzione delle emissioni. Get offrirà uno spazio per presentare soluzioni, condividere best practice e ampliare il network, sotto la revisione di un Comitato di selezione indipendente composto da dirigenti ed esperti della transizione energetica, provenienti da settori critici per il clima, che valuterà tutti i progetti e i paper per garantirne la qualità e la rilevanza. All’appuntamento milanese è prevista la partecipazione di 300 fra ministri e Ceo, oltre a più di 2mila delegati, 500 espositori e 20mila visitatori rappresentativi del nuovo ecosistema emergente dalla transizione energetica.

Il programma della conferenza si sviluppa attorno a sei temi chiave, esplorando diverse prospettive: l’impasse “net zero”, la sostenibilità scalabile, il capitale della decarbonizzazione, la crescita verde inclusiva, il cambiamento del comportamento delle aziende e dei consumatori e l’azione per il clima oltre il carbonio. La conferenza strategica, cuore dell’evento, si articolerà in 3 giorni di lavori; l’area espositiva presenterà le più recenti innovazioni nel settore energetico e in quelli considerati Hard-to-Abate, offrendo soluzioni per la decarbonizzazione e per accelerare la transizione verso un sistema a zero emissioni.