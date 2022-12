Getir prende Gorillas: nasce un nuovo gigante europeo delle consegne a domicilio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le trattative erano in corso da qualche mese, ma la conclusione dell'affare è arrivata solo ora: Getir, startup delle consegne a domicilio, ha acquistato la “rivale” Gorillas, in un'operazione i cui termini finanziari non sono stati resi noti, ma che adesso valuta il gruppo in 10 miliardi di dollari. Numeri che consegnano al mercato europeo un vero e proprio colosso del mondo delivery.

Sia Getir che Gorillas sono state protagoniste del boom economico che si è abbattuto sul settore delle consegne a...