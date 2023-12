Ghiacciai in pericolo, persi 7 metri di spessore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Montagna e ghiacciai alpini sempre più minacciati dalla crisi climatica. Lo dicono i dati di Legambiente elaborati con il Comitato Glaciologico italiano presentati nei giorni scorsi nel corso del convegno “La montagna di ghiaccio” al Forte di Bard, in Valle d’Aosta in occasione della Giornata internazionale della montagna. Il 2023 è stato l’anno più caldo di sempre e durante l’estate 2023 «lo zero termico sulle Alpi, in Valle d’Aosta e nel Vallese, è arrivato a 5.300 metri. Questo vuol dire, che la vetta del Monte Bianco era sopra lo zero» ha detto il meteorologo e climatologo Luca Mercalli. «Nelle ultime due estati – ha aggiunto – i nostri ghiacciai hanno perso sette metri di spessore». Il regresso dei ghiacciai è continuato, anche se con arretramenti frontali minori rispetto al 2022, grazie nevicate di maggio. Tra i altri punti al centro del report, il crescente numero di nuovi laghi glaciali, dovuto al progressivo ritiro dei ghiacciai e accompagnato da una significativa trasformazione geomorfologica di quelli esistenti. In Valle d’Aosta, tra il 2006 e il 2015 il numero dei laghi glaciali è quasi raddoppiato, con la comparsa di 170 nuovi laghi.