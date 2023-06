Ghiaccio nel vino? Non è più peccato, ma il tipo di cubetto è fondamentale

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Oltre a quella dei vini rosati è partita anche la moda di aggiungere ghiaccio nel calice di vino o, più spesso, negli spumanti. Oggi è ufficialmente sdoganato - e fa tendenza - quello che fino a poco tempo fa si configurava come gesto sfacciato, indecente. Personalmente non mi disturba incrociare nei locali diverse persone che bevono il vino col ghiaccio, a patto che si tratti di scelte dei clienti e non di proposte del servizio di sala (giammai!).

L’aggiunta di ghiaccio non è necessariamente una critica al prodotto o alla temperatura di servizio (che tuttavia viene sottovalutata con una certa frequenza), può essere semplicemente una preferenza di quel momento e, ripeto, una richiesta del cliente.

Loading...

Nel caso però è importante prestare attenzione al tipo di ghiaccio che, come insegnano i maestri della mixology, è fondamentale. Il ghiaccio non solo rinfresca ma diluisce, quindi è bene che sia di grosse dimensioni per evitare di annacquare il vino.

È pertanto bandito quello tritato, utile soltanto per rinfrescare i calici e con la raccomandazione di buttarlo via subito dopo.Il ghiaccio ideale, infatti, deve somigliare più possibile a quei bei cubi grossi e trasparenti che utilizzano i barman per preparare diversi tipi di cocktail.

Una dritta per produrre qualcosa di simile in casa propria è quella di usare piccoli bicchieri di plastica, quelli delle macchinette del caffè presenti in molti uffici e luoghi pubblici. Dopo averli riempiti con acqua minerale naturale, copriteli con una pellicola da cucina, in modo da evitare possibili contaminazioni olfattive e metteteli nel freezer. È un modo semplice per ottenere dei bei cuboni casalinghi pronti all'uso in qualsiasi momento.Concludo con la raccomandazione ecologica di gettare i bicchierini nel settore apposito della raccolta differenziata.