Ghosn scappa dal Giappone: «In Libano per evitare persecuzione» L’ex numero uno del colosso automobilistico franco giapponese era in libertà vigilata in Giappone. La Procura chiede la revoca delle misure alternative di detenzione

3' di lettura

L'ex presidente di Nissan, Carlos Ghosn, fa sapere di aver lasciato il Giappone e di essere in Libano. Attraverso i suoi legali, Ghosn ha dichiarato di non voler sfuggire alla giustizia ma che piuttosto intende evitare «ingiustizia e persecuzione politica». L'ex presidente di Nissan, che si trovava in libertà vigilata a Tokyo in attesa di processo per frode industriale e fiscale, non ha fornito dettagli su come sia uscito dal Giappone ma ha promesso di parlare presto ai giornalisti. Il legale di Ghosn ha reso noto che il suo assistito è in possesso di tutti i suoi passaporti. L’ex numero uno del colosso automobilistico franco giapponese ha infatti cittadinanza francese, brasiliana e libanese. A quanto si è appreso, Ghosn sarebbe entrato in Libano utilizzando il passaporto francese.

Le accuse

L'ex presidente di Nissan-Renault-Mitsubishi Motors è accusato di una serie di illeciti finanziari che vanno dall’appropriazione indebita dei fondi della sua società, alla frode fiscale all’abuso di fiducia aggravata, per un ammontare stimato in 73 milioni di euro; per queste accuse sono stati spiccati diversi mandati di arresto dalle autorità giapponesi negli ultimi mesi. Ghosn ha sempre respinto tali accuse.

La difesa

«Ora sono in Libano - ha fatto sapere Ghosn in una dichiarazione - e non sarò più ostaggio di una giustizia giapponese truccata, in cui si presume la colpa, in cui la discriminazione dilaga e i diritti umani fondamentali sono negati. Non sono fuggito dalla giustizia - ha proseguito -, sono sfuggito all'ingiustizia e alla persecuzione politica. Ora posso finalmente comunicare liberamente con i media e non vedo l'ora di iniziare la prossima settimana». Il caso sta agitando l’opinione pubblica in Giappone e mette sotto accusa il sistema giudiziario penale giapponese, che consente agli indagati di essere detenuti per lunghi periodi e proibisce la presenza di avvocati difensori durante gli interrogatori che possono durare otto ore al giorno.

Il giallo della fuga

La notizia della fuga dell’ex manager ha fatto il giro del mondo in poche ore. Le autorità giapponesi per l'immigrazione non hanno registrato alcuna traccia di Ghosn nel momento in cui lasciava il paese, secondo quanto riferisce l'emittente pubblica giapponese NHK. A quanto si apprende, una persona simile a Ghosn è entrata all’aeroporto internazionale di Beirut con un nome diverso dopo essere volata a bordo di un jet privato, secondo la tv nipponica NHK, citando un funzionario di sicurezza libanese non identificato.

Lo stupore dell’avvocato di Ghosn

L'avvocato di Carlos Ghosn in Giappone, Junichiro Hironaka, si dice “stupito” dalla decisione del suo cliente di recarsi in Libano, affermando di non avere avuto alcun contatto con l'ex numero uno della Nissan-Renault. “Siamo completamente interdetti”, ha detto Hironaka alla stampa, negando di essere in grado di raggiungere telefonicamente l'ex tycoon, che si trova attualmente a Beirut. Secondo il Financial Times, Ghosn è atterrato all'aeroporto internazionale di Beirut Rafic al-Hariri nella tarda serata di domenica, mentre il giornale libanese Al-Joumhouria sostiene che l'ex dirigente è volato dalla Turchia su un aereo privato.