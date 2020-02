Già attivi 37 corsi di laurea all’insegna della sostenibilità

Un’attenzione al tema la troviamo anche in Bocconi con il suo master di I livello in Green management, energy and corporate social responsibility che affronta la sostenibilità ambientale - come spiega Matteo Di Castelnuovo, direttore del programma - «dal punto di vista tipico di Bocconi e cioè con tanta attenzione a economia, finanza e management e meno alla tecnologia». Anche per rispondere alle richieste delle grandi società di consulenza che cercano personale in grado di aiutare le imprese che fanno non financial disclosure.

Ancora diversa è la logica seguita alla School Of Management del Politecnico di Milano. Dove, anziché offrire master esplicitamente orientati alla sostenibilità, si preferisce contaminare in questa direzione tutti i corsi post universitari. Utilizzando una strategia che Raffaella Cagliano, ordinaria di People Management & Organization, definisce «embedded». E che viene abbinata alla scelta di indicare nei syllabus dei singoli master quale obiettivo di sviluppo sostenibile si vuole di volta in volta implementare tra i 17 dell’Agenda Onu. In attesa degli 8 corsi executive education della durata di due giorni dedicati proprio alla sostenibilità che saranno lanciati a breve.