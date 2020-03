Già ordinabile la Prima Cabrio

La Nuova 500 sarà commercializzata da luglio nelle versioni Berlina e Cabrio. Quest'ultima, però, si può si può già prenotare nella versione di lancio La Prima, che è praticamente full optional, utilizzando il sito che in base al Cap identifica tutti gli eco incentivi previsti per la località detraendoli dal prezzo finale di quasi 38.000 euro. La prenotazione richiede un deposito di 500 euro, rimborsabile in qualsiasi momento.