Giacomo Agostini, la leggenda della moto azzurra (prima di Rossi e Bagnaia)

Non è proprio un benvenuto, quello del Conte, industriale illuminato ma di carattere brusco e fumantino. Tutto però si appianerà rapidamente. Agostini da fuoriclasse risponderà coi fatti stabilendo con la MV un sodalizio storico e vincente.

«Sì, la MV è stata una seconda famiglia. Un gruppo di amici. Non era come adesso che hai 25 meccanici e dei team super organizzati. Io ne avevo sei o sette ma si faceva tutto assieme. Mi chiamavano “pignolino” perchè volevo verificare tutto. Alcuni meccanici reagivano male ma poi hanno capito che lo facevo perchè quattro occhi vedono meglio di due. Io sono fatto così: devo capire bene le cose, dopo prendo anche dei rischi, ma sempre consapevolmente. Un pilota deve sapersi gestire. Anche nel mangiare, nel bere. Gli uomini sono come le macchine: se le tratti bene fanno duecentomila chilometri, altrimenti si bruciano prima…».

La leggenda di Ago

Molto si è ricamato su Agostini tombeur de femme, pilota rubacuori prima di accasarsi con la spagnola Maria Ayuso, sposata nel 1988, che gli ha dato due figli: Giacomino e Vittoria. Lui, ancora fascinoso e dal sorriso birichino, sta al gioco. «Non sono un frate. Da giovane ero attento a una bella ragazza. Però si è molto esagerato su questo aspetto. Quando uno corre non ha tempo per le avventure. Bisogna andare a letto presto, mangiare e bere con regolarità…».

C’è stato anche un Agostini attore da rotocalchi. «Sì, ho recitato in qualche carosello, nei fotoromanzi. Sempre però quando finiva la stagione. Un famoso regista, Pietro Germi, ha insistito per farmi girare un film importante, nonostante non fossi un così bravo. Gli ho chiesto: ma quando si gira questo film? E lui mi ha risposto: anche subito, da domani. Peccato che fossimo in marzo quando parte la stagione motoristica. Germi ci è rimasto male, ma io prima di tutto ero un pilota. Avevo già fortuna di essere un campione, non potevo chiedere altro alla vita».

La seconda svolta nella carriera di Agostini è alla fine del 1973 quando lascia la Mv Agusta. Da tempo c’erano degli screzi. Una freddezza crescente nei suoi confronti aggravata dalla scomparsa del Conte Augusta avvenuta due anni prima. «Al di là delle inevitabili ruggini, c’era anche un problema oggettivo: le moto a 4 tempi non reggevano più la concorrenza di quelle a due tempi. Le giapponesi erano sempre più aggressive e alla Mv non si riusciva a trovare un modo per contrastarle. Così alla fine mi sono deciso a firmare per la Yamaha. Non è stato facile. In dieci giorni ho dovuto cambiare tutto: però ce l’ho fatta. E sono riuscito anche battere i campioni americani…».