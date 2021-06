Giacomo Leopardi: Il ragazzino a caccia di mirmicoleoni

Il manoscritto, autografo con correzioni autografe, è composto da un quaderno in 4° piccolo (19x13 cm) di 62 pagine, privo di indici. La copertina esterna presenta, nella sua prima pagina, la scritta in corsivo, verisimilmente autografa, «Storia Naturale 1812». Ogni facciata, in carta rigata, è composta da 21 righe, scritta recto e verso e numerata con cifre arabe aggiunte a matita. Un solo termine non siamo riusciti a decifrare: prananco? In appendice sono pubblicati il Saggio di chimica e storia naturale che pubblicamente a dare si espongono i due fratelli Carlo e Giacomo Leopardi, edito da Monaldo a Loreto nel 1812, un prospetto di Tavole sinottiche che permette di confrontare parola per parola il testo leopardiano che le sue due fonti - lo Spettacolo della natura e i Fondamenti della Scienza chimico-fisica esposti in due Dizionari del chimico Vincenzo Dandolo (1796) - e i profili biografici di Dandolo e Pluche, comprensivi di riferimenti bibliografici, anche in funzione della letture leopardiane nella biblioteca di famiglia.

Dodici trattati dedicati ai tre regni della natura

Il Compendio, composto di dodici trattati dedicati ai tre regni della natura - cinque al mondo animale, uno ai vegetali, tre alla geografia fisica e gli ultimi tre ai minerali - costituisce la prima riflessione leopardiana sulla «storia naturale»: «La Storia naturale è quella scienza che dà esatta notizia de’ prodotti e de’ corpi che osservansi in natura». Il concetto di «storia naturale» sarà ben presente nell’opera leopardiana. Lo ritroviamo sette volte nel Saggio sopra gli errori popolari degli antichi e tra i Disegni letterari, dove Leopardi vagheggia l’idea di un’opera sulle «Bellezze ec. della Storia naturale de’ quadrupedi ec.».

Notevole è il rilievo teoretico della riflessione sulla storia naturale nello Zibaldone, dove l’espressione compare undici volte e viene lemmatizzata nell’Indice del mio Zibaldone di Pensieri del 1827. E non va trascurato che nel gennaio 1829 i coniugi Tommasini e Maestri proposero al poeta, senza successo, la cattedra di Storia naturale presso l’Università di Parma. L’espressione ricompare in forma poetica nei Paralipomeni della Batracomiomachia, dove al Canto VII si legge di Dedalo: «sommamente divenuto esperto / Della storia che detta è naturale». A mio avviso la figura di Dedalo cultore di storia naturale testimonia un richiamo autobiografico, ambiguo e ambivalente, agli studi del giovane Giacomo, condensati anche nel Compendio. Nelle parole del primo tra gli scritti leopardiani di argomento scientifico, e in alcuni suoi termini, sono compressi echi di un sapere antico che risuonano inattesi in ogni parte dell’opera poetica e filosofica del Recanatese.