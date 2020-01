Giacomo Leopardi, recensore inedito

Eppure, prendendo spunto da un episodio di Giovanni 6:12 nel quale Gesù, dopo la moltiplicazione dei pani d'orzo e dei pesci, esorta i discepoli a conservare anche gli avanzi affinché «nulla vada perduto», Giacomo trasceglie alcuni brani in modo che il lettore possa esprimere il suo giudizio. Il foglio è firmato con la sigla «M.D.», ossia con il patronimico dal sapore grecano Monaldoade, appioppato da Carlo Antici e utilizzato da Leopardi in altre recensioni. Il legame con l'opera è presto detto: L'Ombra, che consta di un canto unico in 292 versi, appartiene al «revival marchigiano-romagnolo della visione-cantica» (Walter Spaggiari), genere che nello stesso periodo Leopardi coltivava con la stesura dell'Appressamento della morte, sempre in terzine dantesche. Ci sono vischiosi legami tra i due testi: l'io solitario, l'apparizione, la prossimità del morire, il crollare a terra e il risollevarsi grazie a un essere benigno (Amore e l'Angelo), l'«alta mediazione femminile». Conclude giustamente Genetelli: «Fra convergenze forti e altre meno, l'assieme (anche guardando, direi, all'aspetto quantitativo e tipologico) pare largamente sufficiente per confermare che Leopardi abbia letto la visione di Giuliano Anniballi prima di scrivere l'Appressamento della morte: nella fitta rete della sua memoria prodigiosa, che è anche giovanile “pieghevolezza dell'ingegno” e “facilità d'imitare”, è così rimasta un po' dell'Ombra di Dante».

Da questa volontà d'imitatio si arguisce, per altro, il rapido abbandono dell'idea di veder pubblicata la segnalazione.

Insomma, il dantismo leopardiano acquista così un importante tassello non solo per comprendere materialmente le tappe che dividono il laborioso traduttore dal poeta originale, ma anche per assaporare in filigrana l'envers du décor nell'elemento di natura vichiano-rousseauiana dell'antico, del primitivo e del fanciullo (temi poi approfonditi nello Zibaldone, il “diario” filosofico che il poeta tenne dal '17 al '32).

E chi è esattamente Anniballi? Lo studioso ricostruisce persino la sua storia: docente di Belle Lettere, abbandona Urbino per insegnare al Ginnasio Comunale di Loreto, dove nell'agosto del '16 esce per l'editore Ilario Rossi — che pubblicò le Notizie istoriche, e geografiche sulla città e chiesa arcivescovile di Damiata — il suo poemetto, dedicato allo zio Sebastiano Sanchini. Nello stesso anno tornerà a Saltara e, dopo varie peregrinazioni, sarà a Rimini come professore di Retorica. Le strade tra Anniballi e Leopardi non si incroceranno più. Ma misteriosamente Giacomo porterà il documento inedito a Napoli, impilato tra i faldoni dei suoi scritti. Segno che, dopotutto, nonostante il «povero articolo», «questi versi» erano davvero «degni della stampa».