Giada Curti veste una donna solare e ricercata

Per questa estate la stilista ha deciso di rendere omaggio all’Italia, creando una collezione destinata a una donna solare che ama la nostra terra. «Ho lavorato puntando sui colori del nostro Paese - spiega - partendo dall’azzurro del mare al giallo dei limoni della costiera. Con questi abiti ho cercato di esprimere gioia, di cui tutti abbiamo bisogno in un momento così difficile e delicato. Le fantasie vanno dalla riscoperta dei quadretti Vichy ai fiori come le peonie». È una collezione nata durante il lockdown del marzo 2020, «quando immaginavo tutto quello che non potevo avere e viaggiavo solo con la mente, guardando le foto e i ricordi delle vacanze» sottolinea.

La produzione a chilometro zero

«Il successo è nato e cresciuto anche grazie ai social media e alle tante celebrities che hanno scelto i miei abiti» dice. Indossati da Laura Pausini a Heather Parisi, da Serena Rossi a Luisa Ranieri e Alessia Marcuzzi, passano per Lorella Cuccarini e Csaba dalla Zorza.

Una valorizzazione del Made in Italy nel mondo che la vede protagonista. «La nostra produzione è a chilometro zero - racconta -, produciamo a Pontecorvo, tra Frosinone e Cassino, quella che era una zona di grandi aziende che lavoravano per Ittierre. Il 60% viene prodotto in azienda da noi e il 40% invece nei dintorni. Ogni anno produciamo 30mila gonne».

La produzione verte su una unica collezione annuale che viene contraddistinta da tipologia dei tessuti e colori.

All’estero la collezione è presente in molti negozi esclusivi da New York a Miami e Los Angeles, i numeri più importanti arrivano però dall’Oriente e dall’Europa, sottolinea l’intervistata, che vorrebbe espandersi in Russia dove al momento non è molto presente.