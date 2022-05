Fs, l’ad Ferraris: piano investimenti da 190 miliardi in 2022-2031, 40.000 nuove assunzioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ammontano a oltre 190 miliardi gli investimenti di Fs in Italia nel periodo 2022-2031. Lo ha detto l’amministratore delegato di Fs, Luigi Ferraris, durante la presentazione a Roma del piano industriale del Gruppo oggi, lunedì 16 maggio, negli spazi della stazione Termini. Nel piano decennale sono previste circa 40mila assunzioni nell’arco del piano.

Nuova governance e assetto gruppo, nascono 4 poli

Arriva una nuova governance. La nuova struttura organizzativa si sviluppa in quattro poli di business, ognuno con chiari obiettivi strategici: “Infrastrutture”, “Passeggeri”, “Logistica” e “Urbano”. «Per valorizzare a pieno le potenzialità di tutte le società del Gruppo e contribuire in maniera determinante ad uno sviluppo sostenibile del Paese segnato da eventi straordinari come la pandemia e i conflitti internazionali - ha spiegato l’amministratore delegato -, è emersa l’esigenza di ridefinire la governance e rivedere la struttura organizzativa in quattro poli di business, ognuno con chiari obiettivi strategici: infrastrutture, passeggeri, logistica e urbano». Ferraris ha sottolineato che il Gruppo punta ad essere «più internazionale» e ad aumentare i volumi in Europa e nel mondo da 1,8 miliardi del 2019 a 5 miliardi nel 2031.

Alla holding una funzione di indirizzo e coordinamento

Nel dettaglio, l’amministratore delegato ha spiegato che «il compito del Polo Infrastrutture sarà garantire l’esecuzione degli investimenti; massimizzare le sinergie industriali; definire e specializzare i ruoli delle diverse infrastrutture. Il Polo Passeggeri punterà a sviluppare una strategia sempre più focalizzata sulle diverse esigenze dei clienti; soluzioni di integrazione modale; promozione del trasporto collettivo rispetto a quello individuale; favorire politiche e soluzioni di shift modale gomma-ferro. Il Polo Logistica guarderà a consolidare il ruolo di operatore di sistema capace di incentivare il trasporto convenzionale e intermodale sul ferro, con una gestione end-to-end di rilevanza europea anche attraverso partnership ad hoc. Il Polo Urbano punterà a valorizzare il potenziale di rigenerazione urbana del patrimonio immobiliare del Gruppo; instaurare partnership per una sempre più efficiente gestione degli asset; garantire un presidio unitario e avere un ruolo di primo piano nei “Piani urbani di mobilità sostenibile». Infine, la holding: «Svolgerà la funzione di indirizzo, coordinamento, controllo strategico e finanziario sulle capogruppo di settore, che svolgeranno una funzione di indirizzo, coordinamento e controllo operativo sulle società appartenenti al polo».

Ferraris: puntiamo su sostenibilità e multimodalità

Due la parole chiave: “Sostenibilità” e “Multimodalità”. «Il Piano Industriale 2022-2031 - ha sottolineato Ferraris - intende imprimere un’accelerazione agli investimenti e dare maggiore certezza all’esecuzione delle opere nei tempi previsti. Lavoriamo per rendere le nostre infrastrutture sempre più moderne, interconnesse e resilienti e i servizi di mobilità calibrati sulle esigenze dei nostri clienti». «Intendiamo promuovere un trasporto collettivo multimodale - ha aggiunto - raddoppiare la quota di trasporto merci su ferrovia, contribuire alla transizione ecologica anche autoproducendo da fonti rinnovabili almeno il 40% del nostro fabbisogno energetico».

In 2031 ricavi in crescita a 22,5 miliardi, ebitda a 3,9 miliardi

Il piano industriale 2022-2031 di Fs - ha detto Ferraris - prevede ricavi nel 2031 in crescita a circa 22,5 miliardi di euro e l’EBITDA a 3,9 miliardi, con una crescita media annua (CAGR), nell’arco di piano, rispettivamente pari al 6,9% e all’8,2%.