Gialli o saggi? Romanzi storici o classici? Ecco i consigli dei librai

Queste sono alcune delle voci contenute nella Guida Estate Feltrinelli 2019. Si tratta di inquanta pagine che contengono i consigli di chi li dispensa per passione e per mestiere: oltre 100 librai appunto che si sono incaricati di suggerire e raccontare in poche righe un libro per l'estate. Le storie più belle, i romanzi più coinvolgenti, i libri imperdibili, best seller e non solo, tanti suggerimenti letterari salvaestate. Si tratta di una sorta di vademecum tascabile che invita il lettore a scoprire il libro più indicato per ogni esperienza di viaggio: «che si tratti di mete esotiche o che si trascorra l'estate sotto l'ombrellone sul litorale adriatico, che sia una vacanza all'insegna dell'avventura o del relax, che sia un'estate rigorosamente italiana».