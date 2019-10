Giambattista Valli: «La mia couture democratica e inclusiva per H&M» Incontro con il creativo che è tornato nella sua Roma per presentare la collezione realizzata per il marchio di fast fashion. Ma discute anche di politica, giovani in fuga dall’Italia e fondi d’investimento di Chiara Beghelli

Giambattista Valli al termine della sfilata della collezione per H&m nella Galleria Dopria Pamphilj di Roma

Delle centinaia di palazzi di Roma, forse il Doria Pamphilj, su via del Corso, è quello più amato dalla moda. Diana Vreeland lo scelse per ambientare il servizio di Vogue Us che avrebbe lanciato il “pigiama palazzo” (appunto) di Irene Galitzine, indumento creato per clienti ricche e cosmopolite, possibilmente aristocratiche. Forse anche per questo un altro aristocratico della moda, Giambattista Valli, peraltro romano di nascita, lo ha scelto per ospitare l’evento di lancio della sua nuova collezione, la più democratica di sempre: la capsule creata per H&M, annunciata lo scorso maggio con un primo drop e che dal 7 novembre sarà disponibile in alcuni dei negozi del marchio svedese in tutto il mondo. Si tratta della 18esima collaborazione d’autore per H&M, che ha lanciato questa innovativa formula di incontro fra grandi della moda e fast fashion nel 2004, con Karl Lagerfeld.



Collaborazioni dagli spiriti diversi, più sporty con Alexander Wang, più sperimentali con Comme des Garçons, romantici con Erdem, pop con Moschino. Il contatto con la couture c’era stato già con Viktor & Rolf, a conferma di un esplicito amore del marchio svedese per la moda francese, con 10 dei 18 marchi coinvolti basati a Parigi. Come Giambattista Valli, appunto. Che ha scelto come sede della sua maison un palazzo della città, quello dove visse un altro italiano e francese d’adozione, il musicista di corte del Re Sole Jean-Baptiste Lully, nato Giovanni Battista Lulli a Firenze.

Ed è sotto le volte affrescate di un altro palazzo romano, il Brancaccio lungo via Merulana, che Valli ha preparato la sfilata: «È interessantissimo poter far percepire l’essenza, la cultura della couture a un pubblico così ampio», spiega mentre mette a punto gli ultimi outfit.

Come è nata questa collaborazione?

«H&M mi ha contattato dicendomi: vorremmo fare qualcosa di sorprendente. Io amo tutto ciò che è fuori dall’ordinario, dunque ho colto un’opportunità fantastica per far arrivare la mia ricerca e la estetica a molte più persone».

Il primo drop, subito dopo l’annuncio della collaborazione, è stato un successo.

«In quell’occasione abbiamo raggiunto 650 milioni di persone con i social. Per me è stata una specie di shock. Non credevo che potessi affascinare così tante persone, di essere così conosciuto».