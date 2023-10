Giambruno: l’Ordine dei giornalisti della Lombardia segnala il giornalista al Consiglio di disciplina

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Il consiglio dell’Ordine della Lombardia ha deciso di segnalare al Consiglio di disciplina territoriale i due servizi mandati in onda dal programma satirico Striscia la notizia il 18 e 19 ottobre 2023, dal quale sembrano emergere frasi e allusioni rivolte da Andrea Salvatore Giambruno ad alcune colleghe della redazione del programma giornalistico Diario del Giorno. Il Consiglio di disciplina deciderà nell’ambito della propria autonomia in ambito disciplinare». Lo ha reso noto il consiglio dell’Ordine della Lombardia.

La prima gaffe del conduttore

Il giornalista era già stato sotto la lente dell’Ordine quando nel corso della trasmissione “Diario del Giorno” èer una prima gaffe: «Se vai a ballare hai tutto il diritto di ubriacarti, non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento e nessun tipo di inciampo, ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi».

Tutte le gaffe di Giambruno

Il giornalista si è autosospeso

Dopo gli imbarazzanti fuorionda di Striscia la notizia, Mediaset aveva chiarito che il giornalista si era autosospeso per una settimana dalla conduzione di “Diario del giorno”, in accordo con la direzione della testata. La decisione in attesa che l’azienda faccesse le sue valutazioni. «Un po’ guascone», lo ha definito Maurizio Crozza, vestendo i panni di Giambruno sul Nove.

Chi e' Andrea Giambruno

Il post della Meloni

«La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra», ha scritto la premier Giorgia Meloni in un post su X dopo alcuni fuorionda diffusi da “Striscia la notizia”.