Giampiero Massolo: gli interessi cinesi a Kabul e la visione globale del diplomatico che aveva fretta

6' di lettura

«Ho una immagine precisa del linguaggio dei corpi e un ricordo netto dei suoni delle parole. Era il novembre del 2008. Eravamo a Washington. Si teneva il G20. Io ero segretario generale della Farnesina ed ero lo sherpa del presidente del Consiglio italiano, Silvio Berlusconi. Il 15 settembre, Lehman Brothers aveva portato i libri in tribunale. Eravamo nel pieno della Grande crisi. Andavano riscritte le regole della finanza internazionale. In quelle riunioni, l’atteggiamento dei cinesi mutò radicalmente. Fino ad allora, nella preparazione dei lavori i loro sherpa erano sempre stati timidi e remissivi. E, in fondo, lo stesso tipo di atteggiamento si replicava, durante i negoziati veri e propri, quando si passava al piano politico. Nel 2007, su impulso del governo tedesco si era tenuto in Germania un G8 a cui la Cina era stata invitata con altri quattro Paesi. Allora, come già in tutte le occasioni precedenti, i cinesi si erano espressi in un inglese stentato. Quella volta a Washington, all’improvviso, cambiò tutto. I cinesi si trasformarono. Diventarono assertivi. Su ogni argomento esprimevano una posizione precisa, a tratti dura e qualche volta non negoziabile. E lo facevano usando un inglese eccellente, migliore di quello di noi occidentali. Mi sono sempre chiesto se, in precedenza, facessero finta di parlare

un cattivo inglese».

Dettagli e senso dell’ironia

Giampiero Massolo, ambasciatore, conosce il valore dei dettagli. E ha un senso ironico delle cose, che non sempre appartiene alla mentalità e alle abitudini della nostra diplomazia. Con la sua identità personale e la sua collocazione nello scenario italiano del potere e della responsabilità, è al punto di confluenza di molti circuiti che compongono il nostro dedalo: l’amministrazione dello Stato (il suo mondo di vocazione e di elezione) e l’industria, in cui presiede dal 2016 il consiglio di amministrazione di Fincantieri, le tecnostrutture dello Stato (dal 2012 al 2016 è stato direttore del Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) e i centri di ricerca (dal 2017 è presidente dell’Ispi, l’Istituto per gli studi di politica internazionale).

Loading...

Siamo alla Trattoria Arancio d’Oro, in via di Monte d’Oro: «Qui dietro abita José Mourinho, il nuovo allenatore della Roma», spiega Massolo. Non distante da qui, in via Tomacelli si trovavano le redazioni del «Corriere della Sera» e del «Manifesto». Al tavolo vicino al nostro, pranzano due anziani cronisti vestiti come se avessero appena incontrato per una riunione Valentino Parlato o Ugo Stille. Con la loro agiatezza vetusta e azzimata sembrano le vestigia di un’epoca, gli anni 70 e 80, in cui i giornali erano i giornali, tutti sapevano tutto (o fingevano di saperlo) e anche l’opaco era più decrittabile di oggi.

Gli equilibri internazionali sono stati sconvolti dall’uscita degli americani dall’Afghanistan, in un iter già ipotizzato da Barack Obama, secondo la road map poi fissata negli accordi di Doha da Donald Trump e attuata, con una inesorabile rapidità terremotante, da Joe Biden. C’è stata l’instaurazione armata del regime dei talebani. Tutti hanno visto le immagini drammatiche dell’aeroporto di Kabul con le madri che implorano i soldati di prendere i loro figli in fasce e le persone che si aggrappano alle ali dei cargo occidentali in partenza verso l’Europa e gli Stati Uniti per poi cadere nel vuoto. Gli assetti – nella geopolitica e nella geoeconomia – sono in via di mutazione. E, in questo, la posizione della Cina è fondamentale.

Fuori, in questa stagione il caldo romano volge al tiepido. All’Arancio d'Oro i camerieri servono la prima portata: Massolo ha preso una tartare di ricciola con il tartufo, io ho scelto i bucatini con il ragù di coniglio. Per entrambi i piatti, è perfetto un Fichimori: «Un rosso che si beve freddo», sottolinea il presidente di Fincantieri.