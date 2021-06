Gian Maria Tosatti: dopo l’opera a Istanbul l’arresto in Russia

Gian Maria Tosatti, Kalbim Ayna Gibi Boş – İstanbul Bölümü (Il mio cuore è vuoto come uno specchio – Episodio di Istanbul), 2021, installazione ambientale, site specific. Realizzata da The Blank Contemporary Art (Bergamo) e Depo (Istanbul), in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura a Istanbul, grazie al sostegno dell'Italian Council (7a Edizione, 2019).

L’installazione

Dal giorno dell’inaugurazione, l’installazione sta registrando il tutto esaurito. Come spesso accade per la fruizione dei lavori dell’artista, l’accesso è consentito ad una persona alla volta. La risposta del territorio è fondamentale per un’opera come questa: Tosatti, con un linguaggio estremamente poetico, è riuscito a parlare con grande poesia di un tema politico forte e i visitatori che escono dall’edificio appaiono visibilmente scossi. All’interno del palazzo, ci si trova immersi in ambienti vissuti, consumati dal tempo e segnati dalla mancanza di manutenzione, congelati in un’attesa di un futuro che è già chiaro nel presente.

L’artista ha svuotato ogni stanza e l’ha ricomposta con pochi, essenziali, arredi tratti da altri contesti: lampadari in vetro, divani, calici in vetro, un tavolo con sedie su cui è adagiata una performer dai tratti adolescenziali che, noncurante dell’arrivo del visitatore, è assorta in un torpore che infonde a tutto l’edificio. Poi, compie un'azione semplice ma estremamente significativa: si alza in piedi e avvia il grammofono, direzionato verso una finestra aperta, che suona una melodia dolce che si diffonde nel quartiere. La ragazza, sorda, diviene artefice di un messaggio di bellezza in mezzo al caos di Tarlabasi, invaso da ruspe e martelli pneumatici. Nell’equilibrio tra elementi opposti che emerge dalla trama degli elementi sapientemente accostati dall’artista non mancano libri aperti, che il visitatore può toccare, e all’ultimo piano una distesa di particelle bianche che evoca un manto nevoso, a suggerire visivamente silenzio e grazia. Delle installazioni del ciclo «Il mio cuore è vuoto come uno specchio» non resterà nulla, se non tracce, come fotografie, di cui ne sono state vendute alcune di grande formato relative al progetto di Catania e una è attualmente esposta in una collettiva al Museo d’arte contemporanea dell’Università di San Paolo in Brasile.

Gian Maria Tosatti, Моє серце порожнє, як дзеркало - Одеський епізод (Il mio cuore è vuoto come uno specchio – Episodio di Odessa), 2021, stampa fotografica su dbond, 245x150cm. Courtesy Galleria Lia Rumma, Milano / Napoli.

L’arresto in Russia

Il lavoro di Tosatti non è certo pacificante né affermativo. Nei giorni scorsi l’artista si trovava nella città di Ivangord, in Russia, dove stava raccogliendo informazioni sul tema della frontiera per la prossima tappa del ciclo, che verrà inaugurata nel 2022 e consisterà in un progetto transnazionale tra Unione Europea e Federazione Russa e vedrà come strutture produttrici il Festival Access Point e la estone Vaba Lava.

Gian Maria Tosatti, Моє серце порожнє, як дзеркало - Одеський епізод (Il mio cuore è vuoto come uno specchio – Episodio di Odessa), 2021, installazione ambientale, site specific. Realizzata da The Blank Contemporary (Bergamo) e Izolyatsia Platform for Cultural Initiatives (Kiev), grazie al sostegno dell'Italian Council (2019).

La preparazione del progetto prevedeva una fase di workshop con giovani artisti russi con performance da realizzare nella città, ma dopo alcuni giorni Tosatti è stato arrestato e interrogato dall’FSB (Servizio di sicurezza federale), che gli ha contestato la validità del documento che formalmente gli permetteva di poter stare in quell’area, interdetta a persone non residenti o non autorizzate.

Gian Maria Tosatti, Моє серце порожнє, як дзеркало - Одеський епізод (Il mio cuore è vuoto come uno specchio – Episodio di Odessa), 2021, installazione ambientale, site specific. Realizzata da The Blank Contemporary (Bergamo) e Izolyatsia Platform for Cultural Initiatives (Kiev), grazie al sostegno dell'Italian Council (2019).

La performance, sviluppata come un’unica grande azione in tutta la città, è avvenuta venerdì 11 giugno: “Sono stato scortato fuori dall’area proibita e quindi ho dovuto terminare il lavoro con gli artisti via Zoom. Abbiamo fatto in Russia la stessa cosa fatta in Turchia: abbiamo posto problemi seri, politici, attraverso la poesia” spiega Tosatti.