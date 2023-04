Gianfranco Ravasi: dialogo, radici, interculturalità e ricerca di solitudine, sana dieta dell’anima

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

Pasqua di resurrezione e Pasqua di dolore. «Sono nato nel 1942. L’Europa era striata di sangue. Hitler e Stalin si comportavano come due imperatori. Oggi è tornata la guerra. Anche se il fronte è lontano da noi, laggiù, in Ucraina. Per 70 anni l’Europa ha tenuto distante da sé la morte e la distruzione. Non è più così. Allora un sudario la ricopriva tutta. L’atmosfera era di terrore. In Brianza, la mia famiglia si era trasferita da Merate a Santa Maria Hoè, un piccolo paese in collina. Mia madre Marcella era una insegnante delle elementari che teneva sempre un libro in mano. Mio padre Paolo non aveva mai preso la tessera del Partito nazionale fascista e, per questo, non aveva mai avuto un lavoro fisso. Io avevo due anni. Ho un unico ricordo nitido di allora: una sera dalla finestra nella casa dei nonni materni osservo la pianura e vedo salire in cielo il rosso delle fiamme di Milano che va a fuoco».

In Via della Conciliazione, a Roma, Gianfranco Ravasi cammina veloce nel tratto di strada che ci separa dagli uffici del Cortile dei Gentili, l’istituzione che ha fondato nel 2011 per intensificare il dialogo fra i credenti e i non credenti, e Santa Marta, dove stiamo andando a pranzo.

Loading...

Parole ricche di energia

La cultura e la forza, la profondità e lo stile del cardinale permeano di solito gli argomenti spirituali e culturali, in un tutto unico di narrazione e interpretazione. Ma lui ha un controllo millimetrico della parola, la naturale capacità di riempirla di energia e il talento di costruire racconti sulla vita propria e sulle vite degli altri. «Non ho mai pensato di potere essere uno scrittore. Io sono conquistato da quello che non ho: la genialità. Uso spesso le citazioni. Non solo bibliche. Ma anche letterarie, storiche, filosofiche. E, in questo, sono aiutato dalla mia memoria. L’analisi critica del testo è il mio primo amore. La mia dimensione è quella della impostazione delle domande. E della costruzione di risposte aperte. Mi piace molto la poesia “Sotto una piccola stella” di Wisława Szymborska: “Chiedo scusa alle grandi domande per le piccole risposte”. Non ho mai creduto di potere costruire una mia architettura».

Ravasi viene fermato ogni 30 metri. La prima volta da due ragazzi della diocesi di Milano. Una seconda da un religioso tedesco appena arrivato a Roma per un incarico culturale. Una terza volta da un vescovo che gli vuole regalare il suo ultimo libro, nella naturale vicinanza che si instaura tra chi scrive (l’ultimo libro di Ravasi è Tre. Divina aritmetica, un divertissement sul numero tre appena pubblicato dal Mulino). Una quarta volta è fermato da chi lo vuole invitare a una conferenza: «Non ho mai provato la noia e l’isolamento. Ma, purtroppo, non riesco ad avere la solitudine. Per me è molto importante il periodo che trascorro in estate a Bellagio, sul lago di Como, con le cime delle Grigne davanti alla casa delle mie sorelle Maria Teresa e Annamaria. Mi capita di sentirmi assaltato dalla realtà. Ogni giorno ricevo in media tre inviti: dalla conferenza nella parrocchia alla partecipazione a una processione, al congresso internazionale per specialisti. Un giorno ne ho ricevuti otto. Non è sempre facile. Qualche volta mi manca il fiato».

Il saluto di Papa Francesco

Entriamo nella residenza di Santa Marta. Aspettiamo che aprano la mensa all’una in punto. Tre suore di Spello, il borgo medievale in Umbria, riconoscono Ravasi. Dall’ascensore esce Papa Francesco, molto sorridente. Bergoglio, che pochi giorni dopo sarebbe stato ricoverato in ospedale per poi ristabilirsi in fretta, si avvicina, saluta Ravasi e le suore che lo stavano aspettando. Noi ci allontaniamo per discrezione ed entriamo nel refettorio di Santa Marta.