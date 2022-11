Gianfranco Zoppas: «Volevamo il mondo, qui nel Nordest. Ora vogliamo il meglio del mondo»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Una volta, nel Nordest, volevamo il mondo. Ora abbiamo capito che bisogna prendere il meglio del mondo. Questa vale per la vita. Ma vale anche per l’impresa. Qui era tutto un proliferare di nuove attività, di provare e di riprovare. Le aziende nate nei sottoscala dei piccoli centri della campagna, nelle aie delle cascine e nelle stalle del Veneto altrove le avrebbero chiamate start up. Volevamo il mondo. E lo volevamo perché le nostre comunità erano scampate alla guerra. Eravamo uomini e donne desiderosi di dimenticare la povertà secolare. Eravamo affamati di futuro. Adesso occorre stabilizzare e concentrare, gestire ed espandersi, rifinire e pensare. Va preso il meglio del mondo. Anche nell’impresa».

Gianfranco Zoppas classe 1943 - è figlio di Gino Zoppas, l’imprenditore delle cucine e degli elettrodomestici con la Z stilizzata, uno dei fondatori dell’Italia industriale e uno degli autori del romanzo del Nordest che - con le sue ascese e le sue cadute - ha rappresentato una esperienza storica e un modello di sviluppo fra i più originali nel panorama europeo. Un pezzo dell’anima italiana più intima e profonda, dolorosa e divertente: nel 1966 Pietro Germi girò fra Treviso e la fabbrica Zoppas di Conegliano Veneto «Signore & Signori», il film con Gastone Moschin e Virna Lisi che, raccontando vizi e virtù della provincia italiana del Boom economico, avrebbe vinto l’anno dopo la Palma d’oro al Festival di Cannes.

“Dalla Clemi”, trattamento da re

Siamo proprio a Conegliano Veneto, all’Osteria al Castelletto, che tutti conoscono come “dalla Clemi”, perché dal 1976 è gestita da Clementina Viezzer, l’ex custode del vicino castello della nobile famiglia degli Arrivabene. La Clemi tratta Zoppas con la rudezza piena di affetto che si riserva a chi è più di un amico, è ormai quasi un parente acquisito. «Dalla Clemi passano tutti - spiega Zoppas - i clienti abituali di ogni settimana e quelli che, durante le vacanze, vanno e vengono dalle Dolomiti, perché è sulla strada che porta, da Roma e da Milano, a Cortina. Il mio amico Muhtar Kent, ex presidente e amministratore delegato della Coca Cola, quando dagli Stati Uniti doveva andare in Cina o in Giappone, partiva da Atlanta, faceva scalo a Treviso per rifornire di carburante il jet aziendale, veniva a mangiare dalla Clemi e ridecollava per l’Asia. Io sono qui ogni domenica sera. Se posso consigliare, facciamoci portare gli antipasti che sono abbondanti e buonissimi. Poi decidiamo se prendere un primo o un secondo. Mi ascolti».

E perché non dovrei ascoltare Zoppas che dalla Clemi è trattato come un re, tanto da riservare a lui e a me il tavolo più vicino a lei, che sta seduta come una regina sulla sedia più alta al centro della sala, con il grande fuoco dietro alle spalle su cui cuoce la carne alla brace. E, così, via alla sequenza: la misticanza con l’uovo sodo grattugiato e la pancetta, il cotechino servito sulla fonduta di formaggio e con marmellata di mirtilli e cren (radice di rafano), gli arancini di riso, il pollo allo yogurt, il carpaccio di carne cruda con aceto balsamico.

Dai componenti per l’industria al packaging in Pet

Gianfranco, che mangia di gusto, è il fondatore dell’Irca e della Sipa. La prima è specializzata in componenti per l’industria meccanica. La seconda in macchine per il packaging in Pet, in particolare per le bottiglie. Le due società hanno un fatturato consolidato che quest’anno sfiorerà il miliardo di euro. Parlare con lui significa parlare con un imprenditore che deve misurarsi costantemente con gli assilli della attualità più stretta («il costo dell’energia e delle materie prime produce una significativa inflazione interna»), ma anche con un testimone che ha conosciuto alcune delle pagine più intense della nostra storia: l’odore delle macerie della Seconda guerra mondiale e la gioia di vivere del Miracolo economico, l’eccitazione da crescita-crescita-crescita di un Nordest che aveva sperimentato per decenni la diffusione della pellagra e l’umiliazione dell’emigrazione, il conflitto fra capitale e lavoro, duro quanto nelle città-fabbrica di Torino, Genova e Milano: «La nostra abitazione a Conegliano Veneto era circondata dai nostri stabilimenti. La struttura era a ferro di cavallo. Durante le lotte operaie del 1960 e del 1961, per uscire da casa o per rientrarvi io e i miei famigliari dovevamo passare dai posti di blocco dei sindacati».