Gianluca Ferrero, chi è il nuovo presidente della Juventus

Dal cilindro di casa Agnelli esce il nome di Gianluca Ferrero per la successione ad Andrea Agnelli come presidente della Juventus. Pedina chiave in un momento delicatissimo, più defilata di John Elkann e più strutturata di altri nomi che erano circolati nella notte, come quello di Alessanero Del Piero o Lapo Elkann.

Alla Continassa ci sarà tempo per le bandiere, ora tocca ai tecnici. E Gianluca Ferrero, classe 1963, laurea a pieni voti in Economia e Commercio nel 1988 ovviamente a Torino, dove ha lo studio da dottore commercialista, con cui ha sempre seguito le vicende della holding Dicembre e della famiglia Agnelli, è stato ritenuto in possesso dell’equipaggiamento professionale adeguato per affrontare mesi di tempesta tra conti da far quadrare, risposte a Consob e risvolti penali di un’inchiesta .

Oltre alla piena fiducia di John Elkann: in tandem con Maurizio Scanavino, il ceo di Gedi vicino all’ingegnere già ieri nominato dg anche di Juventus, dovrà traghettare il club in un passaggio forse meno rischioso della Calciopoli del 2006 ma senz’altro più intricato.

Il curriculum vitae è quello di uomo di conti con diversi incarichi di prestigio dentro e fuori dalla galassia Agnelli. Come la presidenza del collegio sindacale di Fincantieri e Luigi Lavazza, gruppo del caffè guidato come ceo da un altro manager ex Fiat, Antonio Baravalle o la vicepresidenza del consiglio di amministrazione della Banca del Piemonte, di proprietà di uno juventino doc come Camillo Venesio.

Il lungo elenco di incarichi comprende anche Biotronik Italia, Praxi Intellectual Property., P. Fiduciaria, Emilio Lavazza Sapa, Gedi Gruppo Editoriale, Nuo e Lifenet, Fenera Holding, Italia Independent.