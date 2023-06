Giappone, ad aprile la maggiore contrazione dei consumi in 2 anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Segnano la maggiore contrazione in oltre 2 anni i consumi delle famiglie in Giappone, a fronte della progressiva erosione del potere di acquisto causata dal rialzo dell’inflazione. In base ai dati del ministero degli Affari interni ad aprile le spese dei nuclei familiari composti da almeno due persone sono diminuite del 4,4%, in calo per il secondo mese consecutivo, e i salari sono scesi del 3% in termini reali, segnando il tredicesimo declino mensile di fila. Nei dettagli la spesa per l’istruzione si è contratta del 19,5% rispetto all’anno precedente, mentre quella dedicata ai generi alimentari è diminuita dell’1,1%. I dati sulle spese delle famiglie sono un indicatore chiave dei consumi privati, che contribuiscono ad oltre la metà del prodotto interno lordo del Paese.