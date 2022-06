Giappone, addio pacifismo: Tokyo accelera la corsa al riarmo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«Quello che sta succedendo in Ucraina, domani potrebbe accadere nell’Asia orientale»: il premier giapponese Fumio Kishida lo ripete come un mantra, da quando la Russia ha lanciato la sua campagna di conquista. Lo ha fatto anche allo Shagri-La Dialogue, davanti alle delegazioni di 42 Paesi, riuniti a Singapore nel forum sulla sicurezza nella regione. Lo farà ancora a Madrid a fine giugno, quando sarà il primo leader giapponese a partecipare a un vertice Nato. Dietro il mantra, c’è una profonda revisione della dottrina di difesa del Giappone.

Kishida non è un falco. Si presenta come fortemente impegnato nel mantenimento della pace e nel disarmo nucleare: la sua base elettorale, del resto, è Hiroshima. Il premier giapponese non ha però esitato a seguire l’Occidente nella condanna dell’invasione dell’Ucraina e nelle sanzioni contro Mosca.

Loading...

Effetti collaterali dell’invasione russa in Ucraina

Tokyo guarda al conflitto in Europa pensando a cosa potrebbe significare per l’Asia: se la Russia non sarà fermata, Pechino potrebbe sentirsi autorizzata a mosse ancora più aggressive in quella che considera la propria sfera di influenza. Questo potrebbe far esplodere le tensioni sulle isole contese con il Giappone e magari portare a un attacco contro Taiwan, che dista appena 110 chilometri dall’isola nipponica di Yonaguni. A Tokyo, si prende molto sul serio l’ipotesi che la Cina possa usare la forza per “riunificare” l’isola entro il 2027.

Tra i tanti effetti a cascata dell’invasione dell’Ucraina, c’è così anche l’accelerazione di una svolta storica in Giappone, quella che lo spinge ad allentare alcuni dei vincoli auto-imposti e a ripensare il pacifismo che lo caratterizza dalla fine della Seconda guerra mondiale.

Spesa militare allineata alla Nato

Il punto di partenza è la spesa militare. Il Partito liberaldemocratico (Ldp) di Kishida punta a raddoppiare il budget della difesa, portandolo al 2% del Pil, il valore raccomandato dalla Nato. Fino al 2021, Tokyo ha sempre osservato un tetto dell’1%. L’anno scorso, però, la spesa è aumentata al tasso più alto dal 1972, arrivando all’1,24% del Pil, con stanziamenti per quasi 60 miliardi.