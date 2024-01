Tokyo, Airbus prende fuoco dopo collisione con aereo della Guardia Costiera: evacuati i 379 passeggeri, 5 morti

Inoltre, sono stati sospesi tutti i voli in partenza e in arrivo all’aeroporto di Haneda a Tokyo, uno degli scali più trafficati del Giappone. Lo rende noto la Japan Airlines.

Le autorità governative hanno avviato un’indagine interna per stabilire le cause dell’incidente. L’ultimo disastro aereo in Giappone si è verificato nel 1985, quando un jumbo jet della Japan Airlines, decollato a Tokyo e diretto a Osaka, si è schiantato nella prefettura di Gunma uccidendo tutte le 520 persone a bordo. Si tratta di uno dei maggiori disastri della aviazione civile moderna.

Kishida chiede si accertino danni

«Le autorità devono accertare rapidamente i danni», è l’appello del primo ministro giapponese Fumio Kishida nelle prime reazioni alla collisione fra due velivoli all’aeroporto di Tokyo. In un post su X, l’ufficio del premier precisa infatti di voler garantire che si «accertino rapidamente i danni» e s’impegna a «fornire un’informazione adeguata al pubblico». Lo riferisce la Bbc.

Fumo sul volo Roma-Boston, atterraggio d’emergenza in Irlanda

Un volo della Delta Airlines da Roma a Boston è stato costretto a Capodanno ad effettuare un atterraggio di emergenza in Irlanda dopo la rilevazione di fumo in cabina. Lo riportano diversi media internazionali, spiegando che l’aereo ha lanciato l’emergenza mentre era in volo sull’Atlantico: il volo DL-113 era in viaggio verso Boston, con 294 passeggeri e l’equipaggio a bordo quando, intorno alle 11.20, l’Airbus A330-900 è stato costretto a dichiarare un’emergenza mentre si trovava a circa 230 chilometri al largo delle coste irlandesi per poi deviare e atterrare nello scalo di Shannon. Nessuna conseguenza per passeggeri e personale di bordo.

