Coronavirus, ultime notizie. Istat, per una famiglia su 3 peggiora situazione economica

10:22 Festival economia Trento, Boeri: dopo Covid, avremo Stato ipertrofico

Otto ministri, cinque premi Nobel, il governatore della Banca d'Italia, scienziati e innumerevoli esponenti della finanza internazionale. È il parterre del Festival dell'economia di Trento, in presenza dal 3 al 6 giugno, che quest'anno partendo dal Covid metterà al centro del dibattito il ritorno dello Stato. “Un giorno che ci eravamo svegliati rosso intenso - dice il direttore scientifico del Festival, Tito Boeri - mi è capitato sotto casa di imbattermi, nel senso letterale del termine, in un giovane signore con due mascherine e un fazzoletto al collo che scrutava in modo compulsivo il contapassi che aveva in mano, al punto da inavvertitamente franarmi addosso. Ricevute le sue scuse, non ho resistito dal chiedergli le ragioni di questo suo strano comportamento. 'Se cammino devo mettere la FP2, se cammino veloce posso concedermi la chirurgica, se corro posso limitarmi allo scaldacollo. Ma come faccio a capire se sto camminando piano o veloce o se sto quasi correndo?'. La pandemia da Coronavirus ha spinto il settore pubblico a entrare in modo ancora più invasivo nelle nostre vite - aggiunge Boeri - regolando ogni aspetto più recondito della nostra quotidianità, dalle nostre uscite di casa alle persone che possiamo invitare a cena. Intendiamoci: lo ha fatto spesso, non sempre, per buone ragioni e altri Paesi, che hanno avuto uno Stato meno invadente, se ne sono pentiti amaramente. Fatto sta che anche quando finalmente usciremo dall'emergenza ci ritroveremo con uno Stato ipertrofico che ha invaso campi in passato riservati esclusivamente all'iniziativa privata”.