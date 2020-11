Giappone, crescita record trainata da consumi delle famiglie ed export Il Pil è aumentato del 5 per cento nel periodo luglio-settembre rispetto al trimestre precedente. Il Paese fuori dalla recessione di R.Es.

L’economia del Giappone è uscita dalla recessione ed è cresciuta del 5% nel periodo luglio-settembre, rispetto al trimestre precedente, andando oltre le previsioni degli analisti. Il tasso annualizzato di crescita, nello stesso periodo, è stato del 21,4%, che segue il 28% di calo del Pil registrato nel periodo aprile-giugno, quando il Paese era alle prese con la grave crisi sanitaria causata dal coronavirus. La fiducia dei mercarti è stata sollevata, oltre che dal dato giapponese, anche dal buon andamento della produzione industriale cinese di ottobre (+6,9% rispetto all’anno precedente) e delle vendite al dettaglio.

Gli analisti sono ottimisti

«Ci potranno essere alcune correzioni nel breve termine, ma le notizie che numerosi vaccini sono a un livello avanzatro di sviluppo suggeriscono che il rischio di ribasso è limitato» ha detto Masayuki Kichikawa, chief macro strategist di Sumitomo Mitsui Asset Management Co.

Superata la recessione

Il Giappone ha visto il rimbalzo del Pil dopo tre trimestri consecutivi di contrazione, il primo dei quali, in un momento precedente al coronavirus (nel quarto trimestre 2019 a -1,8%) dovuto alla compressione dei consumi determinata dall’aumento dell’Iva. Nel primo trimestre 2020 è proseguita la contrazione (-0,6%) con l’entrata del Paese tecnicamente in recessione. Non accadeva dal 2015. Sono stati i consumi delle famiglie (+4,7%) e le esportazioni a trainare principalmente la ripresa di luglio-settembre. A dare impulso all’economia, nella ripresa post-Covid, sarà anche lo storico accordo commerciale tra 15 Paesi dell’Asia-Pacifico, tra cui Cina, Giappone e Corea del Sud, avvenuta domenica 15 novembre.