Giappone e la natura incontaminata dell’Hokkaido

Tra le mete sostenibili per eccellenza da visitare nel 2024 anche secondo la premiata “Best in Travel” di Lonely Planet c’è la regione giapponese dello Hokkaido. Qui attività ed alloggi sono eco-compatibili oltre ad aver dato ampio spazio alla rinascita culturale della popolazione indigena. Situata a nord del Paese del Sol Levante, l’isola mira a diventare un punto di riferimento per chi è alla ricerca di esperienze all’aria aperta e per chi ama praticare sport. Famosa per la sua neve farinosa, unica al mondo, oltre a sfrecciare sulle piste innevate di Niseko o Rusutsu durante l’inverno, sono diverse le possibilità per godere della bellezza di un territorio ai più ancora poco conosciuto durante tutte le stagioni. Ci si può avventurare a piedi o su due ruote per sentieri escursionistici, rilassarsi in uno degli onsen o esplorare uno dei sei parchi nazionali presenti nella regione, popolati da una ricca fauna selvatica. Nel Parco nazionale Kushiro-shitsugen, ad esempio, i più fortunati possono avvistare la gru dalla corona rossa - Tancho -, simbolo di lunga vita e felicità. Da segnare in calendario il celebre Festival della neve di Sapporo, evento invernale che attira milioni di visitatori da tutto il Giappone.. L’Hokkaido è facilmente raggiungibile grazie all’aeroporto di Shin-Chitose, fuori Sapporo, con voli provenienti da tutti i principali aeroporti o via terra, in treno shinkansen partendo da Tokyo, viaggio incluso nel Japan Rail Pass.

